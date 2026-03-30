中港职场假期「代沟」？内地复活节不放假/调休政策震惊港人 港漂无奈：真的差别好大

中港两地的职场文化不同，尤其是节庆假日上的安排存在明显差异。近日，有港漂在小红书分享，每次与香港朋友及同事提及有关内地职场的假期安排时，例如内地没有复活节假期，或长假期会以调休制度调整上班日等，香港人都会对此大感震惊，无奈表示「是不是很多香港人都这样不太了解内地啊，有时候都不知道怎么说」，帖文随即引起网民讨论，有港网民直言「最不理解调休」，也有人认为「不了解是正常的呀」，详情即看下文。

港漂分享中港职场假期「代沟」？内地复活节不放假 港人震惊：为甚么？

港漂分享中港职场假期「代沟」？内地复活节不放假 港人震惊：为甚么？（《金秘书为何那样》剧照）

日前，有在香港升学及就业的港漂在社交平台发文，分享在香港职场遇到的文化差异，指最近有朋友问及：「内地复活节放几天？」当他回答内地没有复活节假期时，对方表现得非常震惊。他进一步解释，复活节在内地属于小众节日，「不像圣诞节那样虽然没假但也会庆祝。」结果朋友反问：「为甚么复活节会没有假？现在不是国际化全球化了吗？」令他哭笑不得，又直言中港两地的文化历史背景不同，香港保留许多西方传统节日，而复活节就是其中之一，「香港是因为历史原因所以假期会中西结合啊……为甚么内地会无端端有复活节假」，对此大感无奈。

楼主续指，早前与另一位同事聊天时，同事提到内地职场假期多，「五一和国庆都放好久」，他解释这是因为调休制度，打工仔大多要在周末上班补回，实际假期并没有想像中多。同事听到后惊讶回应：「还会这样？？」楼主感慨：「是不是很多香港人都这样不太了解内地啊，有时候都不知道怎么说」，又形容初踏入香港职场，认为两地职场文化差别大，「总之还在适应中。」

港网民坦言：最不理解调休

帖文一出，随即引来两地网民热烈讨论，有香港网民坦言对内地职场的制度不熟悉（《我要准时下班》剧照）

帖文一出，随即引来两地网民热烈讨论，有香港网民坦言对内地职场的制度不熟悉，「其实我哋唔系好明白调休，点解要所有人一齐放假？所有人一齐出去同人哋迫」、「最不理解调休，说好了放7日，实际是调了其他假期，不就是骗人吗？」也有网民从另一角度分析：「因为你人在香港啊，你自然会理解香港。但是你同事也没有在内地上学跟工作的经历，不了解是正常的呀。就好像什么985、考公考编、编制内、调休，有些不只是词汇上的不同，而是我们根本不会接触到，自然也不会知道了。」 有人补充：「香港还有佛诞节，内地朋友和我说完全没听说过这东西」，显示两地人民对中港的节日安排认知普遍存在差距。

来源：小红书

文：LW