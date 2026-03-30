公屋新租金级别杀到！富户入息「掷界」须交2.5倍租拟减薪自救  网民反教2招点醒

香港房屋委员会去年10月公布「公屋富户」新租金级别，旨在更精准地分配公共资源。随著受影响富户需于2026年10月起按新租金水平缴交租金。有租户在社交平台发文，指因预期入息「超出上限」，面临租金由1.5倍大幅增加至2.5倍的压力，正苦恼是否应「减人工」以应对，事件引发网民激烈讨论。

公屋新租金杀到！富户「掷界」需缴2.5倍租金：打算减人工交番原本租金

事缘，有网民于Facebook群组「香港公营房屋讨论区(FB版)」分享个人经历。该网民在帖文中询问：「有无人系交紧1.5倍租金，黎(嚟)紧转2.5倍租金系想打算减人工交番原本租金会点做？」事主补充，现时1.5倍的租金尚可接受，但若要缴交2.5倍则觉得「太高」。他透露，自己为三人家庭，计及家人总收入「加埋就5万多啲」，这使他们在新政策下，入息刚好「掷界」，落在需要缴交2.5倍租金的范围内。

根据房委会于 2025年10月1日公布的新公屋租金级别，租金水平将采用全新的「四级制」，若家庭入息超出现行公屋入息限额2倍但不多于3倍，须缴交 2.5倍 租金；入息介乎3倍至4倍之间，须缴交 3.5倍 租金；若入息介乎4倍至5倍，更须缴交高达 4.5倍租金。一旦家庭入息超过限额5倍，则必须迁出单位。

富户租金四级制 最高须缴4.5倍租金

首批受影响的租户已于去年10月的申报周期接受审核，并将于2026年10月1日开始履行新租约。当局特别说明，现正缴交1.5倍及2倍净租金另加差饷的住户，可继续按原有水平缴交。

香港房屋委员宣布全新的公屋租金「四级制」将于2026年10月1日起正式实施。此项新政策是根据2025年10月1日所公布的租金级别调整，首批受影响的租户已在去年10月的申报周期中完成审核，并将根据新规定履行租约。

最新家庭入息总额及额外租金水平比例如下：

家庭入息总额 新的额外租金水平 超逾公屋入息限额两倍但不 高于三倍 2.5 倍租金+差饷 超逾公屋入息限额三倍但不 高于四倍 3.5 倍租金+差饷 超逾公屋入息限额四倍但不 高于五倍 4.5 倍租金+差饷 超逾公屋入息限额五倍 迁出

网民反建议弃单位「置业」

帖文一出，旋即引来大批有类似经历的网民回应。不少人认为，与其缴交倍半甚至更高的租金，不如寻求其他出路。有网民分享，「之前计过加左租仲贵过供楼，所以选择左用绿表买（楼）」，或者购买二手市场公屋单位。

对于是否应该为了符合入息上限而「减人工」，网民意见不一。有人直言：「另愿躺平不思进取损失自系自己」、「你梗系唔好减人工啦，人工减咗佢唔会加返俾你㗎」，认为牺牲长远的职业发展并不划算。

但亦有持相反意见者表示，若只是「凸左几千出黎，交多2.5倍租金」，宁愿「减少少人工，连倍半都不用交」。更有网民分享「实战经验」，指家中曾「交紧2倍，新制计过要交4.5倍」，于是即刻为家人除名「叫揾最多钱既家庭成员出去买楼再甩名」，成功将租金降回1.5倍。

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