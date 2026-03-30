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铜锣湾凌晨惊现神秘「椅子长龙」！街边排满逾30张櫈仔 通宵轮候只为参加1活动？

生活百科
更新时间：15:20 2026-03-30 HKT
发布时间：15:20 2026-03-30 HKT

香港人习惯排队，无论是限量发售、明星活动、新店开张，总能看见长长的排队人龙。今天凌晨，有网民发现铜锣湾出现一条「椅子长龙」，街边排满逾30张櫈仔等候。楼主对此感到不解，遂在社交平台上发问：「铜锣湾这又是在排啥？」对此，有网民在留言解答，指他们通宵轮候只为参加1活动，即看下文了解详情。

铜锣湾凌晨惊现神秘「椅子长龙」！街边排满逾30张櫈仔

今天凌晨，有网民在小红书上发文，指途经铜锣湾恩平道时，发现街边出现一条「椅子长龙」，逾30张櫈仔整齐摆放在马路旁，还有约10人在旁等候，场面让楼主十分不解，遂好奇发问：「铜锣湾这又是在排啥？凌晨十二点多，已经好多小板凳在排队了。」

网民解画：通宵轮候只为参加1活动

帖文一出，随即引起网民讨论，不少网民留言猜测：「（排队买）拖鞋」、「我以为这是要排蛋挞，还想这也不至于啊」、「应该是鞋。」有知情网民解画，表示之所以有不少人通宵轮候，就是为了参加NARS「FACE EVERYTHING」限定店揭幕礼。

NARS限定店揭幕礼于今日（30日）下午在铜锣湾希慎广场1楼中庭举行，邀请到多位人气嘉宾出席，包括张敬轩、陈蕾、廖子妤及李晞彤，相信不少粉丝是为了抢到最佳位置或优先入场，遂提早凌晨到场以櫈仔「霸位」。有现场网民留言：「八点多就好多人开始排了」、「我九点多排都四十多了。」

图片及资料来源：小红书@马懑儿erFacebook@英皇娱乐 EEG

文：Y

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