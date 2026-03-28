清明节10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻将 附10类人不宜拜山

清明节2026｜清明节是孝子贤孙祭拜先人、尽孝道的传统节日，香港人俗称「拜山」或「扫墓」。今年清明节为2026年4月5日（星期日），不少人会与家人前往墓地祭祖。不过，扫墓过程有不少民间习俗及禁忌需要留意，台湾命理师更点名今年4个生肖容易于当天「撞邪」，稍有不慎可能影响运势或身体健康。本文整理清明节10大习俗禁忌、10类不宜拜山人士及今年4生肖注意事项，出发前务必先看清楚，安心祭祖、平安回家！

清明节2026｜命理师点名4生肖易中招+注意事项

台湾命理专家「小孟老师」分享，2026年清明节有4个生肖磁场较弱

根据台湾命理专家「小孟老师」分享，2026年清明节有4个生肖磁场较弱，容易「撞邪」或沾染不洁之气，建议特别留意：

属马：应尽量前往山边、溪流边，避免煞气。 属鼠：应避免前往去大树下或森林覆盖之地。 属牛：避免焚烧纸钱之地或极冷之处。 属兔：避免到无人居住的老宅。

清明节10大禁忌！5时前完成扫墓 禁叫人全名/打麻将

清明节拜山扫墓也有禁忌要遵守，以免犯禁影响自身运势（示意图，《全职乖孙》剧照）

清明节是二十四节气之一，传统上用来祭祖扫墓、缅怀先人。现代人生活忙碌，不一定非要在正日拜山，清明节前后10天内均可进行祭祀。扫墓宜选择阳气较盛的时段，表达对祖先的尊重与孝心。在清明节当日，除了上述4个生肖要多加留意，拜山扫墓也有禁忌要遵守，以免犯禁影响自身运势。

扫墓时务必遵守以下10大禁忌，以免招惹不洁之气或影响运势：

不要随意进出老宅：民间相传清明节很多往生灵魂会出没，因此不要随意进出老宅 下午5时前完成扫墓：阴阳交替时阴气较重；宜于早上9时至下午3时之间完成扫墓，因为这是阳气最重的时刻，在这个时候拜祭不容易「中邪」或「撞鬼」 勿去有祖先牌位的朋友家：清明节会有很多「祖先」回家，若家中有祖先牌位的人，祖灵回家容易跟你擦身而过，体质较弱的人容易感冒生病 扫墓完不宜直接回家：建议先到热闹地方转转，散去身上阴气 禁欲、禁打麻将：由于清明节祖灵会回家，家中有祖先牌位的人要避免在家中进行房事、打麻将，以免打扰祖先 扫墓不要拍照、嬉笑：扫墓时尽量不要拍照，容易惊扰周边亡魂，宜保持庄重肃穆 忌坟前叹气、随意吐痰或大小便：扫墓时切记不要在他人坟前叹气，尤其是青壮年的墓园，因青年早逝难免带怨气，若于坟前叹气有机会因此而缠身 勿踩过坟头、碰到他人塔位：扫墓时应该尽可能绕过他人墓园，同时不要碰到别人塔位，如果不小心碰到，应立即道歉，以免惹事上身 不可叫人全名：勿于墓地直呼他人姓名，对方容易「被捉弄」而惹事上身，尽可能用小名或绰号来称呼 勿探望亲友：扫墓时，多少都会沾染到一些晦气，扫完墓不宜直接拜访亲友，容易将晦气带给他人

清明节10类人不宜拜山扫墓！

清明节10类人不宜拜山，以免影响磁场及容易生病（《爱回家》剧照）

据台湾命理专家「清水孟国际塔罗小孟老师」分享，以下10类人士不宜拜山，否则容易影响磁场，甚至会导致身体不适或影响运势。