70岁港妈上社区长者课程学潮语？成功活用「大癫/好KAM 」造句 网民爆笑：好可爱！

潮语更替非常快，纵然每个年代都会有独特的潮语，但一不留神就会过时，容易与年轻人产生代沟。近日，有网民在社交平台上发文，指她70多岁的母亲，在社区中心上长者手机应用课程时，竟然学会使用「大癫」及「好KAM 」，更成功活用这些潮语造句，让她直言「成件事好好笑」。帖文引起网民热议，有网民表示「好可爱！」、「70几其实可以好后生。」即看下文了解详情。

70岁港妈上社区长者课程学潮语？成功活用「大癫/好KAM 」造句

近日，有网民在Threads上发文，指她70多岁的母亲在「香港家庭福利会」上长者手机应用课程时，竟然学会使用「大癫」、「好KAM 」潮语，「妈子回家同我讲，今日阿SIR教咗佢地两个潮语。」楼主遂让母亲示范，不料母亲竟真的能活用潮语造句，「老妈子想了一想：两蚊坐车变两折真系大癫 / 两蚊坐车变两折真系好琴（KAM）。」后续事主表示，「大癫同好kam，出自一个70几岁嘅老人家囗中，成件事变得更好笑。」

网民爆笑大赞好可爱：「70几其实可以好后生」

帖文引起网民热议，不少网民笑言「好可爱！」、「70几其实可以好后生」、「好可爱，想听佢哋亲口讲」、「伯友好可爱」、「老师同学生都好可爱」、「好得意，好好笑，但系妈妈好叻， 70几岁有好学嘅心好正。」

更有疑似「阿SIR」本人现身留言，「老友，唔系咁大癫挂，都系提咗两句潮语咋㖞，老友记们都好有heart呀！drop notes 仲drop低埋潮语 ！」对此，楼主也回复感谢导师耐心教导，「多谢你嘅专业，我知道佢老人家上课好开心！衰女无耐性教呀呀呀呀！」

图片及资料来源：Threads@cddd_yiiii

文：Y