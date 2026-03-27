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中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限

生活百科
更新时间：12:27 2026-03-27 HKT
发布时间：12:27 2026-03-27 HKT

中电消费券2026｜为推动节能减碳，同时促进本地消费及支援弱势社群，中电 CLP于近日再度推出「中电消费券计划」，向合资格家庭每户派发$100的消费券，适用于包括大家乐、麦当劳、7-Eleven便利店、佳宝超市在内，近4,000间餐厅及零售店。

中电消费券计划2026 全港60万户家庭获派$100消费券 

中电消费券计划2026 全港60万户家庭获派$100消费券 
中电消费券计划2026 全港60万户家庭获派$100消费券 

中电社区节能基金于2026年拨款$6,000万推出「中电消费券计划」，向约60万户合资格家庭每户派发$100的消费券，目标是透过奖励低用电量家庭，在社区推广「节能减碳」的环保意识，再将消费力直接注入本地零售及餐饮业，并为有需要的家庭，特别是长者提供的援助。

「中电消费券计划2026」受惠资格 长者、低用量用户有份！

「中电消费券计划」2类合资格家庭受惠
「中电消费券计划」2类合资格家庭受惠

「中电消费券计划」的受惠对象主要分为两类，合资格客户将于2026年3月至4月期间，收到有关消费券的派发安排通知。

1. 低用电量住宅客户

  • 资格： 2025年全年6期（即12个月）电费账单的总用电量不多于2,400度的家庭。
  • 领取方式： 消费券将以电子方式，发放至中电「度度赏」奖赏平台的电子礼券钱包。领取通知将于3月初起以邮寄或电邮方式寄出。

2. 长者电费优惠客户

  • 资格： 现正享有长者电费优惠的客户。
  • 领取方式： 消费券将以邮寄方式，由2026年3月27日起陆续寄送至客户的电费账户登记地址。

如何领取及使用中电消费券？

中电电子消费券领取步骤

已拥有中电One及「度度赏」账户的客户，可于2026年3月27日后直接开启「度度赏」内的电子礼券钱包领取。未有账户的客户可跟随以下步骤：

  1. 下载中电App： 于Google Play或苹果App Store搜寻并下载「CLP App」。
  2. 启动CLP One账户： 根据应用程式内的指示完成账户启动。
  3. 激活「度度赏」账户： 成功启动CLP One后，再激活「度度赏」奖赏平台功能，即可领取。

中电消费券使用方法

  • 有效日期： 2026年3月27日至2026年10月31日
  • 度度赏」平台使用：
    1. 于平台选购心仪产品，在结帐页面点选「使用度度赏优惠券」。
    2. 选择适用的消费券后，点选「应用」，总金额将即时扣减。
    3. 完成付款即可。
  • 实体商户使用：
    1. 打开「度度赏」内的「电子礼券钱包」。
    2. 点击「电子消费券」并选择「前往兑换」。
    3. 向参与商户出示消费券上的二维码（QR Code），即可作现金使用。

「中电消费券计划」重点参与商户名单 连锁餐厅、超市、便利店适用

「中电消费券计划」重点参与商户名单 连锁餐厅、超市、便利店适用
「中电消费券计划」重点参与商户名单 连锁餐厅、超市、便利店适用
今年的消费券可于全港近4,000间零售商店及食肆（完整名单）使用
今年的消费券可于全港近4,000间零售商店及食肆（完整名单）使用

今年的消费券可于全港近4,000间零售商店及食肆（完整名单）使用，当中包括多间连锁品牌，为市民提供多元化的消费选择。以下为部分重点参与商户：

餐饮类

  1. 大家乐

  2. 大快活

  3. 麦当劳

  4. 肯德基

  5. 太兴

  6. 美心皇宫

  7. 谭仔云南米线

  8. 谭仔三哥米线

  9. 必胜客

  10. 星巴克

零售类

  1. 759阿信屋

  2. 7-Eleven

  3. AEON

  4. 日本城

  5. 莎莎

  6. 东海堂

  7. 美心西饼

  8. 眼镜88

  9. 运动家

  10. Don Don Donki

资料来源：中电 CLP

同场加映：中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份

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