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旺角兆万中心吉舖涌现沦「死场」？昔日潮流圣地不复在 旧租户慨叹：做咗10年2月都执咗

生活百科
更新时间：15:20 2026-03-26 HKT
发布时间：15:20 2026-03-26 HKT

近年本地消费模式改变及全球经济压力下，传统商场正面临严峻挑战。旺角向来是香港最繁华的购物区，惟近年部分商场出租率偏低的问题日益严重，最近更有网民发现陪伴不少80及90后成长的兆万中心变成「死城」，多个铺位空置，惊讶「无嚟一排，咁多吉铺……」，引来不少网民感慨，「咩生意都难做，连街市既舖都少咗好多」、「几年无返香港，见到旺角商场而家搞到咁，真系连回忆点都无埋。」

旺角兆万中心吉舖涌现沦「死场」？昔日潮流圣地不复在

旺角兆万中心是不少80后及90后的「潮流圣地」，承载无数港人集体回忆，也是昔日旺角文化的集中地。然而，最近有网民在社交平台发文，称兆万中心出现大量空置铺位，「无嚟一排，咁多吉铺」。从上载的照片可见，兆万中心地库及低层以往是小店集中地，主要售卖动漫玩具、模型、日韩美妆、潮流精品等，吸引不少年轻人前往购物，惟现时各层吉舖涌现，场面相当冷清，俨如「死场」。

旧租户慨叹：做咗10年2月都执咗

帖文迅速引来不少网民留言讨论，有网民坦言兆万中心舖位空置问题已出现一段时间，「己经是死场」，并提到附近的银城商场，「前两日去银城是十室九空」。有人则指出疫后生活模式改变，「少去夜街，买嘢网购，有钱大家留返去旅行同北上」，加上环球经济不景气，「咩生意都难做，连街市嘅舖都少咗好多」；有离港多年的网民感慨：「十几年无返香港，见到旺角商场而家搞到咁，真系连回忆点都无埋，返黎纯探亲」。

与此同时，有在兆万中心经营10年的旧租户慨叹：「我地喺兆万做咗10年，2月都执咗，兆万地库B203图中就有我哋嘅旧铺。」 另一名网民则表示早前曾查询相关舖位租金，「早排去（租金）开我$18000，信和开我$16800，秒租信和」，认为在租金压力下，潜在商户宁愿选择其他商场。

来源：Threads、星岛图片库

文：LW

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