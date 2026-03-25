港岛男嫌好感对象出身深水埗 苦呻「见朋友会尴尬」 网民连环狠批：放过人哋啦

中国传统婚姻讲求门当户对，阶级观念根深蒂固。随著时代发展，现代人择偶时多以自由恋爱为主导。不过，最近有港男经社交平台投稿，表示择偶时仍会受成长背景影响，坦言自小在港岛长大，理所当然希望另一半也是港岛人，每次遇到秀茂坪及慈云山等地区的对象都会直接封锁，随即引来一众网民热议及狠批。

港岛男嫌好感对象出身深水埗 苦呻「见朋友会尴尬」

港岛男嫌好感对象出身深水埗，苦呻「见朋友会尴尬」 （示意图，非当事人，《爱回家》剧照）

近日，有网民在社交平台投稿，分享自己的择偶标准。他称自己自小于港岛区长大，「理所当然都想另一半都一样」，如发现对方来自「秀茂坪、慈云山、葵X」等地区就会马上封锁，坦言身边很多朋友都有类似想法，强调并非歧视，「我识好多friend都系咁讲，no offence只系大家成长背景有少少唔同。

他续指，上个月认识一个有机会发展的对象，形容「个人系唔错」，惟整夜倾谈后才知道对方出身地是深水埗，虽然他未有立即封锁，但内心十分挣扎：「我好怕带佢去见朋友会尴尬。如果系你，你会点拣？」

网民连环狠批：港岛真系无乜大不了

帖文一出，随即引来一众网民批评，认为这种想法狭隘过时（非当事人，《香港爱情故事》剧照）

帖文一出，随即引来一众网民批评，认为这种想法狭隘过时，「讲到住港岛好似住紫禁城咁」、「港岛咋？唔讲以为你屋企有个岛」、「地铁到嫁啵，都系香港」、「作为一个住过港岛九龙大西北既过来人，其实港岛真系无乜大不了」、「住九龙区都俾你歧视，我住屯门呢啲出入骑牛嘅你应该当我系外星人㖞。」有网民更指出楼主的观念谬误，居于深水埗不等于是低端人口，「住深水埗区就一定好穷？有冇听过西九四小龙？有冇听过又一村又一居？就连发哥周润发住过嘅郝德杰山都系属于深水埗区。」

有自称港岛长大的网民表示曾于多区工作及生活，直言不理解部分港岛人的心态，「完全唔明点解会觉得成世人都要困响港岛先有优越感」，坦言港岛区的日常娱乐、购物及美食选择单一，「仲有种莫名的优越感要睇低晌其他区生活的人」，形容这类港岛人「一过海离开尖咀地域就好似路痴咁完全唔识九龙新界D路，但又唔系有钱到自己有车果种」

有网民则认为居住地区不应该是衡量朋友或另一半的标准，最重要的是对方的性格，「其实我觉得住边度唔紧要，最紧要𠮶个人个本质同性格，住港岛都可以有坏人有衰人，有无品嘅人」、「我住屯门旧公屋，女友住东区居屋，all due respect佢冇介意我穷，同埋佢屋企人对我都好。只要个人正正常常有乜好怕带去见朋友」。

来源：Threads

文：LW