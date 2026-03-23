印尼姐姐街头搭浮夸布景如片场？街坊质疑「咁都得」原来出于1原因咁做 网民：离乡别井唔容易

每逢假日，香港多区都会有外地佣工聚会，当中又以菲律宾及印尼佣工为主。近日，有美孚区街坊上载相片，称有佣工于街头搭起以纸皮精心制作的布景，并就地进行拍摄，对此质疑「咁都得？」有网民留言解释背后原因，同时力撑佣工「离乡别井唔容易」。详情即看下文！

印尼姐姐街头搭布景如「影楼」 原来出于1原因

日前，有街坊于社交平台「美孚新邨关注组」发文，同时上载照片，指有戴上头巾的女佣在街头搭出华丽布景，同时进行拍摄，质疑「咁都得？」从相中可见，该布景比起平时外佣搭建的简陋帐篷不一样，感觉份外华丽，虽然大部份结构仍是以纸皮搭建，不过有加入花束作装饰，并配上新月图察，以及写有「Selamat Hari Raya」及「Idul Fitri」等字眼。

有网民笑言现场搭起布景犹如「影楼」一样，认为「太夸张」。与此同时，有人留言解释，指出原来过去的周末（3月21日及22日），有不少印尼女佣庆祝伊斯兰教的开斋节，「等于我哋中国人大年初一」，相信照片中戴头巾的为印尼女佣，因此会「搭个棚出嚟做祝福仪式，畀屋企人睇。」而布景上的新月是伊斯兰教的标志，「Selamat Hari Raya」及「Idul Fitri」则意指「节日快乐」及「开斋节」。

不少网民对于女佣用纸皮搭建布景表示赞叹，「其实几靓」、「整得几好」，力撑女佣做法没有问题，认为只要在完事后清理好场地就可以，明白女佣「离乡别井唔容易」，港人应要「有同理心」。

印尼近9成国民信奉伊斯兰教 香港6大地点举行开斋节礼拜

印尼有近9成国民为伊斯兰教徙，每年需要经历为期1个月的斋戒月，在斋戒月的第29天，如看到新月的话，翌日就会是「开斋节」，以庆祝斋戒月结束，为伊斯兰教最重要的节日之一。根据伊斯兰历法，2026年的「开斋节」为3月19日至20日。

此外，香港各大清真寺会举行开斋节特别礼拜，主要地点包括：九龙清真寺、爱群道清真寺等，遍布于港、九、新界6个不同地点。

文：TF

资料及图片来源：美孚新邨关注组@facebook、伊斯兰之光