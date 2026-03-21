绿在区区积分隐藏用法？ 网民教1招最多赚300里数 附绿绿赏积分兑换表+转换步骤

为鼓励市民积极参与废物分类及回收，环保署推出「绿在区区」及「绿绿赏」电子积分计划，只要将废物或厨余拿到政府指定收集地点，即可赚取绿绿赏积分，积分可以兑换礼品，包括日常生活用品及粮油干货等。原来，绿绿赏积分还有1个隐藏用法，有网民教路1招每月最多可赚300「亚洲万里通」里数，即看下文了解详情！

绿在区区积分隐藏用法？网民教1招最多赚300里数

「绿绿赏」积分可转换成易赏钱，再进一步转为国泰亚洲万里通（Asia Miles）里数

近日，有网民在Threads发文，表示自己储了不少「绿绿赏」积分，最近发现可以将积分转换成易赏钱，再进一步转为国泰亚洲万里通（Asia Miles）里数，变相回收废物或厨余即可免费赚取飞行里数。楼主分享，透过此方法每月最多可赚取约300里数，「每个月净系做下回收，轻松300里。」

11种可回收物品及绿绿赏积分计算

要获得绿绿赏积分，必须先下载绿绿赏手机应用程式，成为绿绿赏会员。当每次将废物及厨余拿到各区指定回收环保站、回收便利点、回收流动点及厨余机，便可获得绿绿赏积分。

绿绿赏积分兑换表

回收物品 可获得之绿绿赏积分 纸张 10分／每斤 金属 10分／每斤 胶樽 80分／每斤 其他塑胶 10分／每斤 玻璃樽 20分／每斤 小型电器 10分／每斤 悭电胆及光管 10分／每斤 充电池 10分／每斤 纸包饮品盒 10分／每斤 四电一脑＊

10分／每件 厨余 50分／每日

＊「四电」即洗衣机、雪柜、电视机和冷气机，「一脑」指电脑、打印机、扫描器和显示器

绿绿赏积分/易赏钱/亚洲万里通里数转换步骤

每100分绿绿赏积分可兑换50分易赏钱积分，每月只限换领3000绿绿赏积分，相等于1500易赏钱积分，兑换限额会在每月1号更新。而每1500易赏钱积分则可兑换300里数，换言之透过赚取绿绿赏积分，每月最多可兑换300里数！

绿绿赏积分兑换易赏钱步骤：

开启「绿绿赏」App 点选「积分兑换」 如尚未绑定易赏钱帐户，点击「绑定」，并输入易赏钱账户号码11位数（两平台需使用同一电话号码登记） 绑定成功后即可进行转换，兑换后易赏钱积分会自动存入已绑定帐户

易赏钱兑换亚洲万里通里数步骤：

开启「国泰-亚洲万里通」App 点选「赚取」 在「将积分转换为里数」一栏选择兑换易赏钱积分 系统会自动跳转到「易赏钱」App，点选将易赏钱积分兑换里数 首次兑换需要先绑定国泰会员，输入资料登入国泰会员帐户 绑定成功后即可进行转换

图片及资料来源：Threads@chilllifehk

文：Y