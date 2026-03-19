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公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因

生活百科
更新时间：15:43 2026-03-19 HKT
发布时间：15:43 2026-03-19 HKT

不少香港家庭长年轮候公营房屋，要获派心仪单位绝非易事。近日，一位香港妈妈在社交平台分享，她一家四口首派即获小西湾邨一个约453呎的翻新大单位，单位空间感十足，引来大批网民羡慕。事主对能派回原区，方便子女上学及靠近家人感到无比幸运。

一家四口获派小西湾邨公屋大单位 间隔四正墙身簇新


事主在Facebook群组「香港公营房屋讨论区(FB版)」发文分享，详细讲述了她由申请公屋到成功「毕业」的经历。该名港妈表示，她于2019年以4人家庭资格申请市区公屋，在2025年3月初收到首派通知，获派小西湾邨一个4至5人单位。她对此安排大感满意，表示「本身住开小西湾十几年，派近老爷奶奶屋企行路五分钟到，主要周边太方便了，好难唔接受，小朋友都唔使转学了」。

从相片可见，单位内部间隔四正，墙身簇新，厨房亦相当阔落。事主表示单位「全部都翻新好晒」，她睇楼后已即时签约，并形容「墙身又干净，真系翻新得好新」，认为只需简单装修、铺设地板及添置家私电器便可入住，为意外惊喜。

网民羡慕空间阔落：应该系6-8人单位嚟

这个「超级幸运」的经历引来大量网民留言，不少人对4人家庭能获派如此大的单位感到惊讶，纷纷表示「唔系化！4人住咁大！？」、「我4人才327呎」、「你呢个点止4-5人、应该系6-8人单位嚟」。更有网民形容事主「间隔好正，又平租，仲有小露台」、「如中六合彩一样」，认为单位又大又近家人，是绝佳的编配。

港妈亲解单位「加大」原因

面对网民的查询，该港妈其后在留言中透露了单位「加大」的原因，因为家中有两名成员患有「ADHD」（专注力不足及过度活跃症），所以「房屋署计4+1」。

根据房署规定，若家庭成员有特定病患，例如患有过度活跃症、需倚靠轮椅活动、四肢瘫痪、须长期于家中洗肾等，在申请时能提交有效的医疗证明文件，就可于计算家庭人数时另作一位额外成员计算。因此港妈才能获派更大的5人单位。


图片来源：香港公营房屋讨论区(FB版) 

 

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