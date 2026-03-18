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金管局收银车2026｜3至5月时间表出炉！走匀港九新界 零手续费转现金/增值八达通

生活百科
更新时间：15:25 2026-03-18 HKT
发布时间：15:25 2026-03-18 HKT

金管局收银车时间表2026｜找续时储起不少硬币，日常消费时不方便大量使用，应该如何处理？香港金融管理局（金管局）「硬币收集计划」设有两辆「收银车」，定期走匀港九新界，为各区市民提供兑换硬币服务，日前更新3月至5月时间表，零手续费即可轻松将「神沙」转为现金或增值至电子钱包，非常方便！

金管局收银车零手续费兑换硬币！走匀港九新界 

金管局收银车2026年3月至5月时间表
金管局收银车2026年3月至5月时间表

「收银车」定期前往港九新界各区，方便该区市民兑换硬币。市民无需预约，只需于服务时段前往指定地方排队办理便可。市民携带硬币到收银车，职员将硬币倒入胶盘并放进点算机。机器会自动分拣及计算硬币总值，市民可选择将款项全数兑换成现金，或增值至八达通及其他电子钱包，包括支付宝香港、WeChat Pay、拍住赏，或可以捐款至车内的公益金捐款箱。

使用收银车注意事项 设回收上限

收银车接受所有港元硬币，包括$0.1、$0.2、$0.5、$1、$2、$5、$10。为了让市民公平使用收银车服务，每人每次的回收上限为10公斤，收银车内设有电子磅，如超过10公斤硬币需要点算，每次只可放10公斤硬币入胶盘内轮候服务，超出10公斤者需要下车再次轮候。市民需确保硬币清洁，已生锈、发霉或沾有污水的硬币将不被接受。

金管局收银车3至5月时间表

两辆「收银车」于2026年3月至5月期间，每日上午10:00至晚上7:00，于下列地点为市民服务，部份日子会暂停服务，前往时记得留意服务地点及时间表（最新资讯以金管局官方公布为准）。

金管局收银车1号：

服务日期 地区 停泊地点 备注
3月23日至3月29日 屯门区
  • 山景邨景荣楼（近绿色邮筒）
 3月24日暂停
3月30日至4月5日 深水埗区
  • 富昌邨富旺楼
 4月3日暂停
4月6日至4月12日 北区
  • 粉岭牵晴间露天广场（4月6日至9日）
  • 上水彩园邨彩园会堂侧（近旭埔苑清湖阁，4月11日至12日）
 4月7日及
4月10日暂停
4月13日至4月19日 油尖旺区
  • 尖沙咀么地道路旁停车处（近K11）
 4月16日暂停
4月20日至4月26日 九龙城区
  • 土瓜湾炮仗街（近欣荣花园）
 4月23日暂停
4月27日至5月3日 元朗区
  • 天水围天晴邨晴喜楼（4月27日至5月1日）
  • 锦田峻峦交通总汇（近PARK YOHO第一期对出PARK CIRCLE商场，5月2至3日）
 4月30日暂停
5月5日至5月10日 荃湾区
  • 马湾珀丽湾第五座侧贝壳广场（5月5日至7日）
  • 荃湾海贵路公共运输交汇处小巴总站旁（5月8日至10日）
 5月4日暂停
5月11日至5月17日 离岛区
  • 东涌迎东邨迎悦楼侧（5月11日至14日）
  • 赤𫚭角畅达路南（地面运输中心侧，5月15日至17日）
 5月13日暂停
5月18日至5月24日 屯门区
  • 富泰邨贤泰楼（5月18日至20日）
  • 屯门青山湾黄金海岸商场侧（5月22日至24日）
 5月21日暂停
5月25日至5月31日 沙田区
  • 马鞍山利安邨第三期罗马广场（5月25日至28日）
  • 马鞍山鞍禄街路旁停车处（鞍诚街花园外，5月29日至31日）
 5月27日暂停

金管局收银车2号

服务日期 地区 停泊地点 备注
3月23日至3月29日 湾仔区
  • 天后留仙街路旁停车处（近港铁天后站A2出口，3月23日至26日星期四）
  • 大坑莲花宫西街（中华大厦对出，3月27日至29日）
 3月25日暂停
3月30日至4月5日 南区
  • 鸭脷洲海怡路海怡半岛第11座对开路旁
 4月2日暂停
4月6日至4月12日 西贡区
  • 西贡赛马会大会堂停车场（4月6日至8日）
  • 将军澳健明邨健晴楼（4月10日至12日）
 4月9日暂停
4月13日至4月19日 沙田区
  • 大围美林邨美桃楼
 4月17日暂停
4月20日至4月26日 中西区
  • 西营盘干诺道西169-178号及181号路旁停车处（近均益大厦二期及汇港中心，4月20日至23日）
  • 西环坚尼地城新海旁街路旁停车处（近坚尼地城消防局，4月24日至26日）
 4月22日暂停
4月27日至5月03日 大埔区
  • 大埔宝雅苑逸和阁侧（近太和体育馆，4月27日至30日）
  • 大埔富亨邨亨翠楼（5月2日至3日）
     
 5月1日暂停

5月5日至05月10日

 黄大仙区
  • 牛池湾彩云(一)邨甘霖楼侧空地（近天主教甘霖幼稚园，5月4日至6日）
  • 牛池湾彩云(二)邨玉宇楼（5月8日至10日）
 5月7日暂停
5月11日至5月17日 观塘区
  • 观塘顺利邨小舞台（近利康楼）
 5月14日暂停
5月18日至5月24日 东区
  • 小西湾邨瑞隆楼侧空地
 5月22日暂停
5月25日至5月31日 葵青区
  • 葵涌大窝口邨富碧楼（5月26日至28日）
  • 葵涌葵联邨联欣楼（5月29日至31日）
 5月25日暂停

文:RY

资料及图片来源:金管局

延伸阅读：中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份

 

 

 

 

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