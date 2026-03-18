金管局收银车2026｜3至5月时间表出炉！走匀港九新界 零手续费转现金/增值八达通
更新时间：15:25 2026-03-18 HKT
发布时间：15:25 2026-03-18 HKT
发布时间：15:25 2026-03-18 HKT
金管局收银车时间表2026｜找续时储起不少硬币，日常消费时不方便大量使用，应该如何处理？香港金融管理局（金管局）「硬币收集计划」设有两辆「收银车」，定期走匀港九新界，为各区市民提供兑换硬币服务，日前更新3月至5月时间表，零手续费即可轻松将「神沙」转为现金或增值至电子钱包，非常方便！
金管局收银车零手续费兑换硬币！走匀港九新界
「收银车」定期前往港九新界各区，方便该区市民兑换硬币。市民无需预约，只需于服务时段前往指定地方排队办理便可。市民携带硬币到收银车，职员将硬币倒入胶盘并放进点算机。机器会自动分拣及计算硬币总值，市民可选择将款项全数兑换成现金，或增值至八达通及其他电子钱包，包括支付宝香港、WeChat Pay、拍住赏，或可以捐款至车内的公益金捐款箱。
使用收银车注意事项 设回收上限
收银车接受所有港元硬币，包括$0.1、$0.2、$0.5、$1、$2、$5、$10。为了让市民公平使用收银车服务，每人每次的回收上限为10公斤，收银车内设有电子磅，如超过10公斤硬币需要点算，每次只可放10公斤硬币入胶盘内轮候服务，超出10公斤者需要下车再次轮候。市民需确保硬币清洁，已生锈、发霉或沾有污水的硬币将不被接受。
金管局收银车3至5月时间表
两辆「收银车」于2026年3月至5月期间，每日上午10:00至晚上7:00，于下列地点为市民服务，部份日子会暂停服务，前往时记得留意服务地点及时间表（最新资讯以金管局官方公布为准）。
金管局收银车1号：
|服务日期
|地区
|停泊地点
|备注
|3月23日至3月29日
|屯门区
|
|3月24日暂停
|3月30日至4月5日
|深水埗区
|
|4月3日暂停
|4月6日至4月12日
|北区
|
|4月7日及
4月10日暂停
|4月13日至4月19日
|油尖旺区
|
|4月16日暂停
|4月20日至4月26日
|九龙城区
|
|4月23日暂停
|4月27日至5月3日
|元朗区
|
|4月30日暂停
|5月5日至5月10日
|荃湾区
|
|5月4日暂停
|5月11日至5月17日
|离岛区
|
|5月13日暂停
|5月18日至5月24日
|屯门区
|
|5月21日暂停
|5月25日至5月31日
|沙田区
|
|5月27日暂停
金管局收银车2号
|服务日期
|地区
|停泊地点
|备注
|3月23日至3月29日
|湾仔区
|
|3月25日暂停
|3月30日至4月5日
|南区
|
|4月2日暂停
|4月6日至4月12日
|西贡区
|
|4月9日暂停
|4月13日至4月19日
|沙田区
|
|4月17日暂停
|4月20日至4月26日
|中西区
|
|4月22日暂停
|4月27日至5月03日
|大埔区
|
|5月1日暂停
|
5月5日至05月10日
|黄大仙区
|
|5月7日暂停
|5月11日至5月17日
|观塘区
|
|5月14日暂停
|5月18日至5月24日
|东区
|
|5月22日暂停
|5月25日至5月31日
|葵青区
|
|5月25日暂停
文:RY
资料及图片来源:金管局
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