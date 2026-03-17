淘宝/拼多多网购床品「四件套」藏致癌危机？ 央视踢爆甲醛超标+有毒染料残留 附关键4招选购贴士

内地网购平台近年积极拓展香港市场，推出一系列优惠措施吸引本地消费者，加上内地物价较低，吸引不少市民购入各种生活用品。不过，这些货品质素普遍参差，更可能构成健康风险？去年央视调查揭发，部分内地网购平台售卖的床品「四件套」是以垃圾布、黑心棉等劣质布料制成，不但甲醛超标，更有有毒染料残留，长期接触有机会影响健康，甚至有致癌风险，即看下文了解详情。

网购床品「四件套」藏致癌危机？ 央视记者揭发「高端床品」真面目

据《央视新闻》报道，部分网购平台或直播间售卖的「高端床品」，其实只是以劣质布料制成。央视记者走访网购平台直播间，发现直播主声称的「100支长绒棉」、「匹马棉（顶级超长纤维棉）」都并不属实，实际上只是引流技巧，以提高销量，「就算不是真的匹马棉，也能通过模糊表述蒙混过关。」

而根据《国家纺织产品基本安全技术规范》，「A类母婴安全标准」是规范定义的最高安全等级，专为36个月及以下婴幼儿设计。惟经央视记者暗访发现，不少黑心商家会造假，自制假A类标签，即使是垃圾布、黑心棉，也可以贴上「A类」标签扮作「高端布料」；更有辅料商展示如何制作带QR code的假检测报告，其中外观细节做得极逼真，普通买家几乎看不出破绽。

黑心床品「四件套」甲醛超标 有毒染料残留引健康风险

这些劣质床品「四件套」不仅虚假宣传，严重更会危害身体健康：

1. 甲醛超标

床单在印染后的整理过程中，需要使用甲醛树脂来固色、防皱和提升手感。劣质床品工艺粗糙，较易残留过量甲醛，长期接触或吸入超标甲醛，很可能导致皮肤敏感、呼吸道刺激，甚至增加鼻咽癌等风险。

2. pH值过碱

纺织品 pH 值必须控制在国家标准的安全范围内，通常要求在 4.0至9.0之间，以维护皮肤的弱酸性环境。惟部分产品为节省成本，会跳过充分水洗与中和，导致pH值偏高，破坏皮肤弱酸保护层，引起瘙痒、敏感，降低抗菌能力。

3. 有毒染料残留

廉价床单通常使用低成本的非环保染料，导致色牢度差，易褪色、掉色。且部分低价染料可能含有致癌偶氮染料（可释放芳香胺），与人体汗液或皮肤接触后，长期或有致癌风险。

选购床上用品4大贴士

央视提醒消费者在选购床上用品时应保持理性，并重点关注4点：

产品标示与售价是否合理：百支以上以及高级材质的床上用品，如长绒棉、真丝等成本高昂，如果价钱明显低于市价，极度有可能是虚假标示，切记「一分钱一分货」，要提高警惕，不要贪平。 勿单轻信产品标签或报告：商家有机会伪造合格证、A类标签，甚至检测报告，建议优先向来源清楚、有信誉的品牌或商户购买。 审慎看待直播宣传：「限时特价」、「直播福利」只是常见的销售话术，不等于产品真实品质，要冷静、谨慎看待直播宣传。 仔细查看材质及成分说明：特别留意产品有没有列明材质比例，或有否以模糊字眼描述，若商家声称是新型材质或以特别名称作推销，如「木棉皱皱纱」、「全棉磨毛」，就要小心可能混入其他纤维材料。

图片及资料来源：央视新闻

文：Y