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八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）

生活百科
更新时间：13:14 2026-03-17 HKT
发布时间：13:14 2026-03-17 HKT

八达通送增值额！八达通卡是数百万市民日常生活中不可或缺的支付工具，其便利性深受大众信赖。随著科技发展，手机八达通将这种便利性推向全新层次，让支付变得更爽快轻松。为鼓励更多市民体验无卡支付的流畅，八达通现正推出限时迎新推广，新用户只需简单几步即可赚取$100迎新奖赏，配合指定消费更可享额外回赠，总优惠价值高达$400！

登记手机八达通即享$100奖赏  简单2步教学 

八达通推出限时迎新推广，新用户只需简单几步即可赚取$100迎新奖赏。
八达通推出限时迎新推广，新用户只需简单几步即可赚取$100迎新奖赏。

想摆脱携带实体卡的束缚，体验手机一拍即付的快感？现在就是最佳时机。由2026年3月16日至2026年5月16日，首次将八达通加入手机的用户，只需在推广期内成功登记，并完成一次满$100或以上的消费交易，即可轻松赚取$100八达通增值额。无论您是iPhone、Apple Watch、Android、Samsung还是华为手机的用户，均可参与此次推广，享受无缝的支付新体验。

  • 如何登记迎新奖赏：

    1. 于推广期内，将新的或现有的实体八达通转移至手机。

    2. 于官方网站填写并提交登记表格 >>按此<<

  • 完成登记后，使用手机八达通完成一笔$100或以上的消费，即可获得$100八达通增值额。开启八达通App的通知功能，可在符合资格后接收领取奖赏的通知。

尽享5%消费回赠 日常开支赚多$300

合资格的新客户于各大参与商户消费，单次付款满$100或以上，即可享有5%的消费奖赏。合资格的新客户于各大参与商户消费，单次付款满$100或以上，即可享有5%的消费奖赏。
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除了丰厚的迎新优惠，手机八达通更让您的日常消费增添价值。在推广期间，合资格的新客户于各大参与商户消费，单次付款满$100或以上，即可享有5%的消费奖赏。回赠涵盖范围极广，无论是在大型连锁超市、便利店、美妆店，还是在快餐店或咖啡店的消费，都能变成现金回赠。

此外，优惠更延伸至交通和绿色出行领域。透过九巴官方网店或其手机应用程式APP1933购买精品或近期大热的宠物巴士车票，同样符合回赠资格。电动车车主于指定充电站缴付充电费用，也能享受此消费奖赏，让您的每一次出行都更具价值。每位用户最高可透过此计划赚取$300的八达通增值额。


手机八达通优惠详情

  • 推广日期：2026年3月16日至2026年5月16日

  • 优惠内容：

    1. $100迎新奖赏： 新客户成功加入手机八达通、登记推广并完成一次$100或以上的交易。

    2. 5%消费奖赏： 于参与商户单次消费满$100或以上，可享5%回赠，推广期内最高可赚$300。

  • 条款及细则摘要：

    • 新客户是指在推广期开始前从未在手机上使用过八达通的用户。

    • Android用户需将手机八达通加入Google Wallet方可参与。

    • 电动车充电费用若与泊车费合并于一笔交易支付，则不符合资格。

    • 所有奖赏均以八达通增值额形式发放，并须于指定限期前透过八达通App领取。

 

 

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