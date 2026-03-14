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新型淘宝网购骗局！骗徒1招诱骗买家大笔金钱+支付资料 官方教4方法避免损失

生活百科
更新时间：01:15 2026-03-14 HKT
发布时间：01:15 2026-03-14 HKT

近年内地电商积极进军香港市场，凭借「0门槛包邮」等优惠吸引不少港人惠顾，入手平价生活用品、厨具或小家电。不过，这些网购平台随时成为骗徒的手段之一。最近淘宝官方发文表示出现新型网购骗局，提醒买家小心骗徒以1招诱骗支付资料及大笔金钱，更列出4方法助大家避免损失。

新型淘宝网购骗局！骗徒1招诱骗买家大笔金钱+支付资料

现时网购平台方便且价格相宜，吸引不少市民透过网购入手生活所需品。不过，骗徒手法层出不穷，网购平台随时成为他们其中一种诈骗的手段。近日淘宝官方发出紧急警示，表示发生2026年新型网购骗案，揭示骗徒利用虚假网店寄出劣质商品。当买家联络假冒客服要求退款时，假冒客服便会诱导买家转往第三方通讯软件安排退款，进而以完成「刷单返利」、「投资盈利」等小任务为退款条件，甚至以「账户冻结」、「触犯法例」为名骗取买家个人支付资或大量金钱。

官方教4大防骗贴士避免损失

淘宝官方为免买家误堕骗局，列出以下4个防骗贴士，提醒买家小心骗徒及假冒客服。淘宝官方强调大家网购时如遇可疑情况，为保障个人财产安全，请先向官方平台客服查询。

4大防骗贴士：

  1. 坚守官方平台：所有交易及退换货手续，务必在官方平台中进行，不要贸然到第三方平台处理
  2. 提防关键字眼：正常退款退货手续不会要求完成额外「小任务」，不要轻信退款手续中出现「刷单」、「垫付」等字眼，免堕骗徒陷阱
  3. 保持冷静：如对方声称你「账户冻结」、「触犯法例」等，保持冷静，请即向官方客服或警方查询
  4. 勿提供个人资料：切勿向自称「客服」的可疑人员透露个人及银行卡等任何敏感资料

文:RY
资料及图片来源:淘宝

延伸阅读：淘宝新型骗案涌现？！顺丰派件上门邀抽奖赢大雪柜？单张揼本呃得吓人 官方咁解释...

 

 

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