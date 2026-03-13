油麻地果栏定价贵？内地旅客质疑「远不如内地水果摊」 网民1原因解释：唔系做游客生意
发布时间：12:59 2026-03-13 HKT
香港油麻地果栏（俗称「果栏」）作为本地最具代表性的水果批发市场，长期以来吸引不少内地游客慕名前往选购水果。然而，一名内地网民近日在社交平台发文直指在果栏购买的水果「又贵品质又差」，质疑「远不如内地水果摊」，帖文引发网民两极回应，讨论迅速升温。
油麻地果栏定价贵？内地网民质疑「远不如内地水果摊」
最近有内地网民于小红书发文，质疑：「只有我觉得香港油麻地果栏的水果，远不如内地的水果摊吗？」、「我买的真的又贵品质又差」，随后更具体指出：「如果单纯为了吃性价比高的榴梿真的没有必要单独去一趟油麻地果栏，榴梿同样的品种，甚至不如我在山东老家的商场买的便宜新鲜！」她认为果栏虽然水果种类丰富，性价比不如内地商场或街边水果摊，并不划算。
网民1原因解释：唔系做游客生意
帖文引发热议，有网民解释果栏的定位与水果摊不同：「人家是做批发的地方，你只是零售不会给你最好的货，要不你整箱买，要不出去买，游客没必要去果栏」、「果实栏是做批发生意的，不是做游客生意的。」、「零售没必要到果栏买生果，去大超市买。」
有长期光顾者更认为性价比不高是因为水果品质好，自然价格高：「长期在油麻地果栏买水果， 不但非常新鲜品质还很好，如果你要买便宜的当我没说过」、「油麻地水果真的很好，就是各国品质好的水果都可以买到，但就是真的比较贵」、「便宜别去了，追求品质先好去，去从来不考虑钱的问题」、「去买高级水果才会划算，买普通水果去返超级市场/街市。」
来源：小红书
