网民拆解港人排队怪现象？ 遇人打尖「集体沉默」 等人带头开声制止即爆发：大家只系等一个带头嘈嘅人

香港人习惯排队，每逢遇上特价优惠、限量发售、新店开张、人气餐厅结业等情况，在店门外总可以看见长长的排队人龙。若有人「打尖」，往往会引来众人不满，甚至会有人大声喝止。不过，近日有网民在社交平台上发文，指发现港人排队的一大怪现象，就是在被人插队时，港人并非总是即时制止，而是会「集体沉默」，等其他人开声制止才会全体爆发，「大家只系等一个带头嘈嘅人。」

港人排队怪象？ 遇人打尖「集体沉默」 等人带头开声制止即爆发

香港人排队向来井然有序，无论是茶餐厅等位、抑或等搭巴士，人龙总是自动形成。近日，有网民在Threads上发文，分享一则亲身观察到的港人排队现象，形容「香港人排队有个奇怪默契」：当有人突然插队时，大家明明都察觉，却无一人出声，「前面有人插队，大家都会望，但冇人出声。」整个队伍维持一种诡异的「集体沉默」，直到有人忍无可忍带头开声制止后，其他人才会开始齐声斥责插队者，「今日有人打尖，有个阿叔好大声讲『后面排队啦！』插队个人即刻走。全条队即刻成班人喺度搭嗲，喺到闹。」让楼主感慨道：「原来香港人只系等紧一个带头嘈嘅人。」

网民：香港人好多都系羊群

帖文引起网民热议，有网民认同楼主所言，「一向都系，香港人好多都系羊群㗎，好细个已经听人咁形容」、「因为一般嘅香港人都唔够胆出声啰，又可能或者系事不关己高高挂起」；更有网民指出，「唔好话排队俾人打尖，总之有任何要出声嘅地方，第一个出声嘅大部分都系叔叔、后生仔，仲要唔似好惹嘅男人。」

然而，亦有网民分享不同经历，「我成日带头，但大多数人无帮我一齐出声，有时都觉得系咪自己多事」、「愈来愈少人肯帮口出声，大部分都系食花生」、「我有次试过同打尖𠮶个人对质，前前后后排队嘅人都唔理我，冇人帮拖，打尖𠮶个人又濑死唔走，真系好无奈。」

