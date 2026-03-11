Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人龙找换店再扩张？ 「小女孩」进驻沙田港铁站内  同区第二店  网民热议： 兑日圆有冇咁好赚

生活百科
更新时间：16:48 2026-03-11 HKT
发布时间：16:48 2026-03-11 HKT

近年港人外游意欲高涨，加上日圆汇率持续低迷，带挈了本地找换店生意。近日，于上环起家的人龙店「小女孩找换店」被发现在港铁沙田站内围起工程围板，似乎正准备开设全新分店，旋即引起网民关注，不少人均惊讶其扩张速度。

找换店逆市扩张？ 「小女孩」攻入沙田港铁站

有网民在Threads上分享，指「小女孩找换店」即将在沙田区再下一城，新店选址在沙田港铁站闸内。
有网民在Threads上分享，指「小女孩找换店」即将在沙田区再下一城，新店选址在沙田港铁站闸内。
小女孩找换店自2018年于上环开业以来，凭借较传统银行优惠的汇率及免手续费等优势，上环总店门外更经常大排长龙。
小女孩找换店自2018年于上环开业以来，凭借较传统银行优惠的汇率及免手续费等优势，上环总店门外更经常大排长龙。
近年港人外游意欲高涨，加上日圆汇率持续低迷，带挈了本地找换店生意。
近年港人外游意欲高涨，加上日圆汇率持续低迷，带挈了本地找换店生意。

今日(11日)，有网民在Threads上分享，指留意到「小女孩找换店」即将在沙田区再下一城。新店选址在沙田站闸内昔日私人理财服务「K cash」的柜位，从并附上的相片可目，舖位已贴出「工程进行中」的告示。对于「小女孩」在区内已有分店的情况下依然决定扩张，该网民不禁感叹：「兑Yen 有冇咁好赚」。

网民热议：咁好生意咩

此消息一出，随即引发网民热烈讨论。有网民幽默地形容其扩张速度，笑称：「扩充到变少女」。然而，亦有部分网民对其受欢迎程度提出质疑，认为除非兑换大额外币，否则实际节省金额有限，「最多咪抵𠮶少少，除非你唱十几万，如果唔系有咩分别 一定要去小女孩？佢咁好生意咩」。

为沙田区第二分店

翻查资料，小女孩找换店自2018年于上环开业以来，凭借较传统银行优惠的汇率及免手续费等优势，一直深受港人欢迎，上环总店门外更经常大排长龙。去年3月，该店已将版图扩展至沙田好运中心，是次在同区开设分店，颇令人惊喜。

小女孩找换店（中环）

  • 地址：中环德辅道中156号（上环港铁站A1出口右手边，往中环方向步行2分钟）
  • Whatsapp查询及预留现金：9840 3449

小女孩找换店（沙田）

  • 地址：沙田横壆街1-15号沙田好运中心3楼3115号舖
  • Whatsapp查询及预留现金：9335 8885

小女孩找换店（沙田港铁站店）

  • 地址：沙田区沙田新市镇沙田市中心沙田车站围1号

资料、相片来源：samleejai＠Threads、小女孩找换店

延伸阅读：小女孩找换店沙田开分店！免手续费+超抵汇率兑日圆/泰铢 无须再过海 上环店常大排长龙

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
6小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
8小时前
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
影视圈
7小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
22小时前
深圳交警在全市执法严打违规「电鸡」。深圳发布
北上注意︱深圳展全市执法行动 出动无人机捉违规「电鸡」
湾区时事
5小时前
刘美贤指羞辱谷爱凌的人「很虚伪」。
刘美贤：羞辱谷爱凌的人「很虚伪」
即时中国
8小时前
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
生活百科
2026-03-10 16:30 HKT
02:14
星岛申诉王 | 足贴吸出「深色黏稠物」是湿气？ 中医教1秒自测身体真假湿重
申诉热话
6小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
2小时前