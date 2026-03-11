人龙找换店再扩张？ 「小女孩」进驻沙田港铁站内  同区第二店  网民热议： 兑日圆有冇咁好赚

近年港人外游意欲高涨，加上日圆汇率持续低迷，带挈了本地找换店生意。近日，于上环起家的人龙店「小女孩找换店」被发现在港铁沙田站内围起工程围板，似乎正准备开设全新分店，旋即引起网民关注，不少人均惊讶其扩张速度。

找换店逆市扩张？ 「小女孩」攻入沙田港铁站

有网民在Threads上分享，指「小女孩找换店」即将在沙田区再下一城，新店选址在沙田港铁站闸内。

小女孩找换店自2018年于上环开业以来，凭借较传统银行优惠的汇率及免手续费等优势，上环总店门外更经常大排长龙。

今日(11日)，有网民在Threads上分享，指留意到「小女孩找换店」即将在沙田区再下一城。新店选址在沙田站闸内昔日私人理财服务「K cash」的柜位，从并附上的相片可目，舖位已贴出「工程进行中」的告示。对于「小女孩」在区内已有分店的情况下依然决定扩张，该网民不禁感叹：「兑Yen 有冇咁好赚」。

网民热议：咁好生意咩

此消息一出，随即引发网民热烈讨论。有网民幽默地形容其扩张速度，笑称：「扩充到变少女」。然而，亦有部分网民对其受欢迎程度提出质疑，认为除非兑换大额外币，否则实际节省金额有限，「最多咪抵𠮶少少，除非你唱十几万，如果唔系有咩分别 一定要去小女孩？佢咁好生意咩」。

为沙田区第二分店

翻查资料，小女孩找换店自2018年于上环开业以来，凭借较传统银行优惠的汇率及免手续费等优势，一直深受港人欢迎，上环总店门外更经常大排长龙。去年3月，该店已将版图扩展至沙田好运中心，是次在同区开设分店，颇令人惊喜。

小女孩找换店（中环）

地址：中环德辅道中156号（上环港铁站A1出口右手边，往中环方向步行2分钟）

Whatsapp查询及预留现金：9840 3449

小女孩找换店（沙田）

地址：沙田横壆街1-15号沙田好运中心3楼3115号舖

Whatsapp查询及预留现金：9335 8885

小女孩找换店（沙田港铁站店）

地址：沙田区沙田新市镇沙田市中心沙田车站围1号

资料、相片来源：samleejai＠Threads、小女孩找换店

