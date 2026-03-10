网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！

香港公屋轮候时间长，收到派位信固然高兴，如分派结果为数十年楼龄的旧公屋屋邨，不少人或会犹豫，甚至宁愿等候下一次派位结果。但是，原来不少市民都认为这些旧公屋才是「笋盘」，本文整理网民盘点的5大旧公屋「王牌」，当中包括位处优越地段的大坑东邨，以及以单位面积取胜的长沙湾海丽邨，而这条屋邨更被封为「头奖盘」，被网民形容「好过中六合彩」，即睇详情！

5大「笋盘」旧公屋！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」

1. 长沙湾元州邨：网民封「头奖盘」 位处港铁上盖交通方便

长沙湾元州邨：网民封为「头奖盘」 位处港铁上盖交通方便（资料图片）

位于长沙湾的元州邨建于1969年落成，被网民誉为旧公屋中的「头奖盘」，以地铁站上盖优势闻名，拥有多条巴士线，「元州邨地铁站上盖！！幸之不得」，交通极其方便，加上毗邻元州街市，周边食肆林立，日常生活所需一应俱全，形容「好过中六合彩！」。

元州邨原称「元洲街邨」，由于屋邨建筑物老化，1994年起开始重建，新楼宇于1998年至2012年陆续落成，并改名为「元州邨」，现时分为15座，合共提供5002伙。

2. 荃湾梨木树邨：配套完善、租金相宜

荃湾梨木树邨：配套完善、租金相宜（图片来源：电影推广服务处）

梨木树邨位于荃湾区，距离湾市中心有一段距离，虽然交通未必是最方便，不过社区配套相对完善，设有街市、幼稚园、小学、中学及商场等，解决衣食住行的基本需求，有居民亦表示环境舒适，「呢度环境好唔会太嘈，咩舖头都有啲」，认为适合家庭居住。

以往有港妈收到「派位结果」，获编配梨木树二邨三座一个中层大单位，面积约为410呎，直言单位虽有不足之处，如厨房不算宽敞、欠缺窗户等，但胜在有露台可以用作晾衫，每月连差饷租金约2,400元，加上有巴士、小巴往返市区，因此决定入住。

3. 大坑东邨：市区旺中带静 名校地段加持

大坑东邨：市区旺中带静 名校地段加持（资料图片）

大坑东邨位处九龙市区，第一代楼宇于1955年入伙，后期新建的楼宇则分别于1983年、1986年及2002年入伙，合并供应2100个单位。

大坑东邨邻近南山邨，地理位置优越，旺中带静，步行数分钟即可抵达石硖尾港铁站，方便打工仔需要跨区上班，而且邻近香港城市大学，还有宣道小学、铭贤书院及上智中学等名校网络，对家长来说也是一大优势。

不少网民都认为获编配大坑东邨是好事，「大坑东好嘢嚟，旺中带静」、「同九龙塘又一村富豪做街坊，高尚地段，人杰地灵」、「由最远个座，行去石硖尾站，都唔洗10分钟，有几座只系有11层，算低密度区！」

4. 长沙湾海丽邨：网民赞「豪宅」型公屋 部分单位坐拥海景

长沙湾海丽邨于2001年开始兴建，原为居屋屋苑海丽苑，后期改为公共屋邨，单位空间相对宽敞及具有空间感，如有港人曾分享获房屋署编派海丽邨7至9人单位，可用面积达576尺，当中部分单位更可享海景。不少网民均大赞海丽邨好住，「望海，交通方便，豪宅呀」、「好住啊！环境一流」、「交通都几方便，有几条巴士线，行多几步就可以到达荔枝角地（港）铁站」，对长者或轮椅人士亦友善，「附近有明爱医院，出入上车或地铁都方便，附近又有商场食市（肆）」。

5. 葵涌石篱一邨：空气清新 青山公路直达

葵涌石篱一邨：空气清新 青山公路直达（资料图片）

葵涌石篱一邨位于上葵涌，于1985年落成及入伙，9座楼宇供应4900个单位。有网民表示自小于区内读书及成长，因此获悉被编配至石篱一邨后「谂都唔谂要左」，虽然楼龄高且为低层单位，不过附近交通网络不俗，加上近年新增升降机直达青山公路，「楼下有巴士落葵芳地铁站，又有小巴出沙田大围同荃湾」，亦有人认为「石篱空气好」、「旧邨一向配套齐全」。

来源：公屋讨论区 - 香港facebook群组、房屋署

文：LW