内地油价上涨前夕车主「赶尾班车」入油！超长车龙排约1小时 网民嘲：就少喝1杯奶茶的钱？

随住中东局势紧张，国际原油价格攀升，内地成品油价近来4年来最大涨幅。国家发展改革委公布由于近期国际市场油价上升，故此自3月9日24时起，内地汽油及柴油价格每吨分别上涨¥695和¥670。油价上涨前夕，内地车主纷纷「赶尾班车」入油，油站外大排长龙，有市民表示排队等候入油约1小时，引来网民热议并嘲讽：「就少喝一杯奶茶的钱，排队加油值吗？」

国家发展改革委按价格监测中心监测，发现本轮成品油调价周期间，受中东局势情况影响，国际市场油价大幅上涨。故此，国家发展改革委宣布由3月9日24时起，中国国内汽油及柴油零售价格每吨分别上涨¥695和¥670。以全国平均价格而言，92号汽油、95号汽油、0号柴油每升分别上调约¥0.55、¥0.58及¥0.57，换言之，以92号汽油入满50升油箱将多花约¥27.5。

内地各省市每吨汽油与柴油的价格略有不同，以广东省为例，油价上涨后的92号汽油、95号汽油、89号汽油每升价格分别为¥7.66、¥8.29及¥7.11；至于0号柴油加价后每升为¥7.3。由于3月9日24时加价，内地不少车主于昨日（9日）「赶尾班车」入油，各地油站外大排车龙，部份油站更出现汽油售罄的情况。有市民表示自己约排队等候入油约45分钟，入油过程5分钟，全程几乎需时约1小时。

网民嘲：就少喝1杯奶茶的钱？

对于油价上涨前夕引起入油的「墟冚」情况，有网民认为加价前入满油缸也是省下¥10、¥20，「1小时的时间这么不值钱吗？」、「一箱油也不过增加20几块钱，我可以用一个月」、「本来想去加个百来块钱，算了我不去挤了，一个月就一箱油」、「入一缸咪差10蚊8蚊，使唔使咁？」。

网民直言大家根本不用焦虑，该入油的时候还是需要前往油站，「该加的时候还得加，有那焦虑的心思和时间倒不如想着怎么去赚更多」、「也就是少喝一杯奶茶的钱，排队加油值吗？」、「少喝一杯星巴克就可以了......」、「今天去排队虽能省点钱，但是总觉得为了这点钱特意去加很麻烦」。有内地网民笑指生活各种开支都在加价，「就工资在一路下跌」。

