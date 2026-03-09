大律师险中「假水费单」诈骗！靠1招力保不失 网民震惊：高手遇着高手

钓鱼诈骗手法层出不穷，稍有不慎随时堕入陷阱。近日，一名在社交平台以大律师身份坐撞两万粉丝的KOL，就分享了自己几乎被骗的经历。她因一封伪冒水务署的催缴电邮而按入钓鱼连结，并授权了一笔可疑交易，幸好最终及时拦截，避免了金钱损失。

经常在Threads上分享法庭故事的大律师 Van Ma，近日以「我中招了， 差点有损失」为题发文，讲述自己差点误堕诈骗的亲身经历。她表示收到一封看似由水务署发出的信件，指其有18.54港元的「未交水费」。事主当时「半信半疑」，点击了信件中的连结后，被引导至一个像真度极高的伪冒网站，并在网站上按下了「即时付款」。

靠银行拦截力保不失 感慨「还是有机会被骗」

随后，事主收到信用卡银行的讯息，要求她到网上银行的应用程式中批准该笔付款。她不虞有诈，「愚蠢地以为如果需要确认，这应该是真的了」，于是便批准了交易。幸运的是，在不足两分钟内，她便收到渣打银行的另一则讯息，通知她一笔「金额为HKD6529.83(JPY130999.00)之可疑交易已被拦截及终止」。在回复确认非本人授权后，银行随即冻结其信用卡。事后她心有余悸，坦言：「原来，即使处理过这么多宗骗案，还是有机会被骗的，大家要小心啊。」并感谢银行的协助，「多谢渣打银行」。

网民惊讶律师都中招 「香港实在太多诈骗」

该事件虽然未对事主造成实际金钱损失，但其帖文引起了网民的广泛关注和热烈讨论。不少网民留言表示自己也「收到一模一样」的诈骗讯息，甚至有海外网民称「我都收到但唔系香港住」，可见该诈骗电邮散播范围之广。

对于事主险被诈骗，有网民不禁惊讶：「咁都俾人呃到？高手遇着高手」。同时，许多人称赞涉事银行反应迅速，「渣打几好，隔到啲可疑交易」。有网民推测，银行能及时拦截，可能是因为「呢种手法最近好流行，新闻都有报导，所以渣打早有机制侦测。」

留言区亦有不少人分享防骗心得，提醒大众：「Email 内任何连结都唔好click，情愿google 官网再入去」、「习惯睇下个sender 个email address先」。亦有网民对本港的诈骗情况表示担忧：「香港实在太多诈骗，日日都有，一个唔小心好容易中招。难为咗D长者。」

