回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览

回乡证申请/预约懒人包︱周末或假期北上深圳消费，已成为许多港人的热门活动。要享受愉快的旅程，一本有效的回乡证必不可少，但处理证件的各种手续及突发情况，有时确实令人烦恼，例如在内地遗失证件或到达关口才发现回乡卡过期，该如何应对？《星岛头条》特别为大家整合办理回乡证的懒人包，详细介绍首次申请、续期及补领的方法、地点、步骤、相片要求，以及申请临时通行证的方法，无论是在香港或深圳都可预约办理，即睇内文详情。

《星岛头条》为大家整合办理回乡证的懒人包，详细介绍首次申请、续期及补领的方法、地点、步骤、相片要求，以及申请临时通行证的方法。

申请回乡证需要符合甚么资格？

《港澳居民来往内地通行证》，也就是我们平日常说的「回乡证」，是往返内地的重要证件。以下为您整理经简化的申请资讯，让您更清晰了解相关资格。

证件有效期

回乡证的有效期主要分10年及5年两种，以年龄来划分︰

10年有效期：签发给申请时已年满18岁的香港居民

5年有效期：签发给申请时未满18岁的申请人

5类合资格申请人士

根据中旅社的指引，只要您属于以下任何一个类别，便具备申请回乡证的基本资格：

在香港土生土长，并具有中国国籍的香港永久性居民

原为内地居民，经国家批准到香港定居，并已正式取得香港居民身份的人士

在香港以外地区出生，但同为中国籍，并已确立香港永久性居民身份的人士

本身是香港永久性居民，但原为外国籍或无国籍，经国家批准成功加入或恢复中国国籍的人士

持有回乡证的香港居民，如证件有效期不足6个月、已过期、损毁或遗失，又或因个人资料变更、晶片失效、未有按时领取证件或者持用旧版回乡证需要换领新版回乡证的人士，均可申请换领或补领新证

申请及补领回乡证2大方法！香港/深圳都可办理

1. 中旅社须网上预约

若您需要申请或续领回乡证，手续十分简单。请先透过香港中旅社的网站或手机App进行网上预约，然后再亲身到中旅社办理手续。整个过程主要分为两大步，只要跟著指示做，便能轻松完成︰

第一步：网上预约

您可以透过香港中旅社的官方网站或其手机App，在网上填妥申请资料，并拣选方便您的证件服务中心和办理时间。在确定预约时，您可先到网站查阅各个中心未来日子的预约名额情况，这样就能更快、更顺利地选定最适合您的时间和地点。

>>按此<<查看中旅社网上预约

第二步：亲身办理

当您成功完成网上预约后，请按照预约好的日期及时间，准时到达您所选择的中旅社证件服务中心。现场办理所有手续的过程，一般可于两小时内完成。

但要留意，所有办证中心现场均不设「即日筹」或任何临时申请，亦不接受未经预约的服务。所以出门前请紧记要确认您已经成功预约，以免白走一趟。

第三步︰领取新证件

办妥申请手续后，最后一步就是领取新证件。您可以按个人情况，选择以下其中一个方法：

邮政速递服务︰ 如果您不想再亲身走一趟，可选择使用香港邮政的本地速递服务。这项服务需要另收$50邮递服务费，办好的证件会直接寄到您指定的地址，方便省时。

如果您不想再亲身走一趟，可选择使用香港邮政的本地速递服务。这项服务需要另收$50邮递服务费，办好的证件会直接寄到您指定的地址，方便省时。 亲身前往领取︰另一个方法是亲身前往领取，您可以在预定的取证日期之后，返回提交申请的中旅社方店领取您的新证件。请紧记带齐您的旧回乡证（如换证）或香港身份证，供职员核对身份。

>>按此<<查看中旅证件服务中心地址及营业时间

2. 深圳办理回乡证 续证/补发预约2大方法

如果回乡证即将到期，但香港的预约名额已满，不少朋友会考虑到深圳办理续证。这个方法十分方便，有两个途径，分别以深圳市公安局网站或「深圳公安」微信公众号预约，再于指定公安局办理即可。但大家要紧记一点，就是您的回乡证必须是未过期的。如已过期，您将无法过关到内地办理。

方法一：深圳市公安局网站

登入深圳市公安局的官方网站 选择「港澳居民业务」，再选「换、补发港澳居民来往内地通行证」 然后按照指示，选择办理地点、日期及时间，并填写个人资料即可

>>按此<<查看预约网站

方法二：「深圳公安」微信公众号

于手机微信App内，搜寻「深圳公安」公众号 按「传讯息」后，然后点选下方的「政务服务」 于页面选择「港澳居民服务」，再选择「港澳居民来往内地通行证（回乡证）」 这步骤与于深圳市公安局网站一样，选择地点、日期及时间，并填妥个人资料便可

申请或续领回乡证所需文件

如准备申请或更新回乡证时，为了让过程更顺利，预先准备好所需文件非常重要。无论您是第一次申请，还是证件到期需要换新，以下几样基本文件都请预先备妥：

网上申请表： 在预约时，请于网上完整填写个人资料

在预约时，请于网上完整填写个人资料 证件相片： 需要一张近半年内拍摄的白底彩色证件相，以及相片检测合格检测回执（条码）

需要一张近半年内拍摄的白底彩色证件相，以及相片检测合格检测回执（条码） 香港身份证： 请准备好您的香港永久性居民或香港居民身份证正本

请准备好您的香港永久性居民或香港居民身份证正本 香港特区护照： 有效的香港特区护照是首次申请的必备文件；18岁以下申请人若未持有香港特区护照，则须出示父或母其中一方的中国公民证件

有效的香港特区护照是首次申请的必备文件；18岁以下申请人若未持有香港特区护照，则须出示父或母其中一方的中国公民证件 辅助文件：以上所有文件的正本都需要带备，同时也请用A4纸，将全部文件的副本复印一份，以便提交

续领/换领申请人额外文件

如果您的回乡证即将到期或已经过期，需要换领新证，除了基本文件外，请记得带上：

现有的回乡证：您目前持有的回乡证（不论是卡式或纸本式），都需要在申请时一并带同

普通证与快证办理时间有何分别？

普通申请： 一般情况下，预计需要12个工作日

一般情况下，预计需要12个工作日 加急申请（回乡证快证）：如有急切需要，可选择申请快证，预计需时5个工作日

回乡证申请及续期所需费用

香港中旅证件服务中心办证收费：

收费类别 普通证 加急快证* 成人 小童 成人 小童 首次申请／换领证件 $390 $260 $670 $540 遗失／补发／损坏补发 $590 $430 $870 $710

*备注：如遇特殊情况需递函审批的，须另收$200

深圳续证收费：

续证类别 收费 成人（有效期10年） 人民币350元 小童（有效期5年） 人民币230元

申请回乡证所用的相片有甚么要求？

申请回乡证，您需要提交一张纸质及一份数码相片档案。最重要的，是这份相片必须通过检测，并取得一张「合格回执」（上面会有一个条码），才能用作办理申请。

6个月内的彩色相片

背景为纯白色，无渐变、不得有阴影、其他人或物体

坐姿端正，双肩水平，正视镜头

眼睛自然睁开，双唇自然闭合，不露齿，头发不得遮挡眼眉及眼睛，要露出双耳，不得化浓妆

申请者不能穿高领衣服、制式服装及白色衣服

申请人不得戴有色眼镜（疾病原因除外）或有颜色的隐形眼镜，不能戴粗框眼镜，眼镜框不得遮挡眼睛，镜片无反光

不得使用头部覆盖物，非永久性饰物不得遮挡脸部

不得对人像特征（伤疤、痣、发型等）进行技术处理

1. 纸质相片要求

相片尺寸：48mm X 33mm

相片有效区域：40mm X 30mm

2. 数码相片档案规格要求

图像档格式：JPEG

分办率/解像度：300DPI

图像档大小：20KB至80KB

图像尺寸：宽354像素，高472像素；宽高比为3:4

甚么情况下可加快办证？

为便利长者及有特别需要的人士办理回乡证，中旅社已开通网上预约的「绿色通道」。以下4类人士均可使用这项优先服务：

年满70岁的长者，以及出生未满3个月的婴儿，可使用这项优先服务，在网上预约时将不受筹号满额

限制

限制 因伤病而行动不便的人士，毋须在网上预约，可于办公时间内，直接前往任何一间证件服务中心办理申请手续

若市民遇上紧急事由，例如需要前往内地就学、就医、探望病重的亲人或处理奔丧事宜，但又未能成功预约，可以向各证件服务中心求助。中心职员将会根据申请人的具体情况和所提供的证明文件，酌情安排办理加急申请

深圳遗失回乡证点算好？手机即办电子临时通行证

相信不少朋友都担心过，如果在内地旅游或办事时，不小心遗失、损坏、甚至忘记带回乡证，会非常麻烦。以往您或许需要亲身到当地相关公安机构办理纸本证明，费时失事。但早前中国出入境管理局宣布推出一项新服务，让您可直接用手机即时申请电子临时通行证，解决燃眉之急。

这款电子临时通行证的有效期为7天，每个月可以申请两次。申请成功后，您就可以用它来继续原有行程，毋须再为证件问题而耽误时间。

网上申请步骤教学

于微信或支付宝上，搜寻「移民局12367」小程序 开启程式后，选择「中国公民服务」 选择「港澳台居民临时通行证」，阅读并同意申请须知 选择「临时通行证申领」，输入个人资料

注意：这步骤您需要有一个内地手机号码，用来接收验证码，才能完成申请

过关发现回乡证过期？即日批「临时通行证」可应急

有时大头虾去到关口才发现回乡证过期，实在令人著急。在这种紧急的情况下，您可以在关口的指定办证窗口，申请一种俗称为「特快证」的「一次性临时通行证」应急。不过，这个方法收费比较昂贵，建议在紧急必须即时过关时才使用。

申请地点/费用/所需文件

您可以在罗湖、皇岗、福田及深圳湾等关口内的中国旅行社办证窗口提出申请。申请时，您需要准备好以下文件：

香港身份证

已过期或损毁的回乡证（如有）

即日或短期内需要进入内地的行程证明

在现场填写一份申请表格，交由口岸人员审批

这种特快证的费用$570，而证件通常在办理当天起计3个月内有效，但只能用作一次出入境。

于口岸申请临时通行证步骤

前往口岸的中国旅行社办证窗口，向职员表示回乡证过期，要办理即日临时通行证 于申请表格上填妥个人资料 即场拍摄证件相及缴交费用$570 等待审批

由于办证窗口每日要处理不同数量的临时通行证，所以审批时间亦有所不同，如人多的话，有时或需等候最少2小时以上。

生活实例话您知：我应该选择哪种方法申办回乡证？

为协助您更清晰地了解申请与续领回乡证的具体方法，《星岛头条》特别整理了 4 个贴近生活情况的例子，您可以从中参考，看看是否与您的处境相似，以便更顺利地办理相关手续。

1. 陈先生︰ 首次申请或常规换证

陈先生是一名香港永久性居民，今年30岁，从未申请过回乡证。他计划下个月和家人到深圳游玩，因此需要办理一本新的回乡证。

建议方法︰可透过香港中旅社网站或手机App进行网上预约，然后亲身到证件服务中心办理，普通证收费$390，需时12个工作日。

2. 李小姐：在香港办理 紧急续期

李小姐的回乡证有效期只剩下两星期，但她突然需要在一星期内到内地出差，但香港中旅社的普通预约时间已经排到一个月后。

建议方法︰同样在香港中旅社网站或手机App进行网上预约，但在申请类别中，选择加急申请（快证），然后亲身到证件服务中心办理，加急件收费$670，需时5个工作日。 她可以在指定日期后亲身领取新证，确保能及时出差。

3. 张先生︰ 香港预约已满 在深圳续期

张先生的回乡证还有两个月才过期，但他发现香港的预约名额已满。由于他的证件尚未过期，他可以过关到内地办理。

建议方法︰透过「深圳公安」的微信公众号，选择「港澳居民来往内地通行证」服务，预约心水的深圳公安分局办理续期。于内地办理续证，费用为人民币350元。

4. 王太︰过关时才发现回乡证已过期

王太一家在周末准备经罗湖口岸过关时，她才惊觉自己的回乡证上星期已经过期。

建议方法︰即时前往罗湖口岸内的「中国旅行社办证窗口」申请一次性临时通行证，收费为$570。但由于办理人数不定，她可能需要等候约2小时或更长时间才能获批。

资料来源︰香港中旅证件服务有限公司、深圳市公安局