AI虚假资讯专攻长者？网传「长者半价优惠」假消息 即睇6招防骗自保

现今网络世界资讯发达，无论是YouTube影片，还是在Facebook、WhatsApp收到的消息，都让我们能轻易接触到来自世界各地的资讯。不过，在这些海量的资讯当中，其实隐藏著不少虚假内容、诈骗陷阱和谣言。近日政府就公开澄清，网传一段有关「向长者派半价餐饮券」影片为假消息。 这些「假消息」的制作者，往往看准长者们对亲友的关心，特意利用AI人工智能生成技术设计出一些看似真实、耸人听闻的内容来吸引点击，甚至骗取金钱。以下为您整理出7个简单实用的方法，助您轻松分辨真假消息，做个精明的银发族！

网传「3,000元长者电子餐饮券」假消息 夸张时事/投资/健康谣言充斥YouTube

自从人工智能生成技术提升，制作 AI 影片变得轻易。

近日网上就流传一段影片，讹称政府将向长者派发3,000元电子餐饮券至乐悠咭，政府已澄清绝无其事。

自从人工智能生成技术提升，制作 AI 影片变得轻易。YouTube 出现大量真假难辨的资讯，讲述一些无法查证或虚假的消息及故事。不少短片更针对长者群众，制作长者关心的健康养生、投资理财等内容，以赚取点击率和广告费，甚至达到销售产品或诈骗等目的。

近日网上就流传一段题为「老友记食饭真系有半价？政府狂派长者餐饮券！」的影片，该影片以 AI 声音配上无直接关系的画面，声称「政府将真金白银向长者派餐饮金」，讹称政府将向长者派发3,000元电子餐饮券至乐悠咭，分两期派发，令长者可以享受「半价餐饮消费」。假消息甚嚣尘上 ，劳工及福利局发言人澄清绝无其事，并已向相关媒体平台举报，保留一切法律追究的权利。

6招分辨真假资讯！ 留意消息来源／先检查后转发

虽然网上充斥 AI 假消息，但只要保持警惕，就能大大降低误信错误资讯的风险。以下 7 个简单步骤，不妨参考参考。

第1招：检查消息来源

这是最重要的一步！收到讯息或观看影片时，可以先留意一下「这个消息是从哪里来的？」

可信媒体 ：本地报章、电视台、电台等知名新闻机构，背后会有编辑团队问责；或消息来自政府官方公布，当然可信。

可疑渠道：或消息来自从未听过的YouTube频道、Facebook专页，或是一个模糊不清的网上转发，对于这类来源不明的消息，就要格外小心。

第2招：留意夸张标题和图片

AI 假消息最喜欢用耸动的标题和引人注目的图片来吸引注意。如果图片不是真实相片，又或经过夸张的修改，通常都是为了博取点击，内容可信度较低。

第3招：小心 AI 生成模式内容

AI 生成影片的惯用模式，是利用电脑语音读出文章，并配上一些不相关的网络图片。这种影片通常是内容农场为了快速赚取广告费而大量制造，资讯价值极低，缺乏审查机制，甚至有机会包含错误内容。

第4招：寻找多方验证

「如果这是真的，为什么大的新闻媒体都没有报道？」

俗语说：「听一边，不可信。」如果对某个消息抱有怀疑，就不要只看单一来源。尝试在网上搜寻一下，看看有没有其他可靠的新闻机构也报道了同样的事件。如果只有一个不知名的网站在说，那就要小心。

第5招：留意发布日期

有时，一些旧闻会被当成新闻重新发布，意图误导。在阅读文章或观看影片前，可留意一下发布日期，看看这则消息是否仍然适用于现况。

第6招：「停一停，想一想」 别急著分享

当看到惊人的消息时，第一反应可能是立刻分享给关心的家人朋友，以提醒他们。但谨慎起见，分享前应先「停一停，想一想」。在未经查证之前，切勿急著分享，以免无意中成为了散播 AI 假消息的帮手。