5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁

香港春季天气潮湿，不少家庭都会添置抽湿机以应对「回南天」，向来会引起市民讨论。近日，本地一间电器专门店就根据其内部销售记录，进行了一场别开生面的「最潮湿屋苑选举」，数据揭示了购买抽湿机最多的5大屋苑，结果引起网民热烈讨论。

第一位抽湿机销远超次名5成！电器专门店揭「最潮湿屋苑」排名：

BBE电器专门店于Threads上，分享了公司抽湿机的销售数据，试图找出哪个屋苑的居民对抗潮湿的需求最为迫切，并整理出购买最多抽湿机的屋苑排名，并将结果发布，让这个每年春天都备受关注的「潮湿」议题再次成为焦点。

第5位：大埔富蝶邨

作为榜单的起点，位于大埔山上的富蝶邨被BBE形容为「比好多树包围」。地理上，该区因植被茂密，水分蒸发量较大，加上地形可能阻碍空气流通，导致湿气容易积聚。

第4位：杏花邨

「打亲风都听到佢名」的杏花邨，其潮湿主因是显而易见的——临海。 该屋苑位于港岛东面，直接迎向由海洋吹来的潮湿东南风。 加上屋苑地势较低，在台风或天文大潮时甚至有海水倒灌的风险，湿气问题自然严峻。

第3位：深井碧堤半岛

临海而建的大型私人屋苑，同样饱受海洋湿气的直接影响。 虽然享有开扬海景，但这也意味著在潮湿季节，温暖而饱含水气的海洋气流会长驱直入，令住户不得不长期依赖抽湿设备。

第2位：鸭脷洲海怡半岛

作为港岛南区的大型屋苑，海怡半岛三面环海，是名副其实的「无遮挡」临海住宅。 地理位置使其在春季完全暴露在海洋暖湿气流之下，湿气极重。

第1位：日出康城

最终，居民对抽湿要求最热切的将军澳的「日出康城」，BBE 指该屋苑以「断层领先」的姿态夺得！帖文指出，其抽湿机销量「比第2位多5成」，可谓「实至名归」。

日出康城所在将军澳，一直是公认的「潮湿重灾区」。 从地理上看，将军澳位于新界东部，首当其冲地面对由海洋的海雾，经鲤鱼门涌入。 加上该区大部分土地为填海所得，楼宇密集，导致湿气积聚不散。 因此，每当回南天来袭，不少将军澳居民都会看到如「仙境」般，腾云驾雾的风景。

网民反应热烈！将军澳居民感受尤深

排名顺序虽然只按抽湿机销售数据排列，不是严谨的科学调研，但也成功点燃了全港网民的讨论热情。有将军澳居民感同身受，留言称「春天嘅将军澳好似成个区都畀水浸住咁」。同时，榜单也激起了其他「潮湿黑点」居民的「胜负欲」，纷纷为自己的社区提名，例如「冇小西湾，年年都是劲湿」、「蓝田咁多条邨都冇？」及「居然无华景山庄」，一场线上的「潮湿大比拼」就此展开。

资料来源：BBE 电器专门店

