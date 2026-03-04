小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了

内地近年兴起「穷游」香港，不少旅客为节省酒店开支，除了在郊野公园露营，也会选择到快餐店过夜。近日，有内地网民在社交平台发文，分享香港极低成本住宿攻略，更称只需$1即可在市区过夜，环境干净企理之余，更具备独立包厢及洗手间，让不少网民惊叹：「比重庆大厦强多了」，即看下文了解详情。

小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间

近日，有网民在小红书以「0.88元（人民币）在香港市中心舒服过夜」为题发文，分享首次来港的「穷游」体验。楼主表示，为节省住宿费用，早前在小红书看到其他人的网吧过夜攻略后，决定前往佐敦的「网鱼电竞」网吧一试。适逢该店推出新张优惠，已持有会籍的客人仅需$1（约￥0.88）即可通宵过夜；全新顾客也只需花费$20开通会员卡，亦可以使用$1通宵过夜优惠，「无论单人包间、双人包间还是大厅，价格一样。」

楼主是次选择单人包厢过夜，大赞干净企理、私密度高，「店员会打扫每个包间，又扫又擦的，打扫得很到位」、「包间私密性更好，外面不凑近很难看清里面。」虽然网吧没有浴室，但她强调洗手间同样干净企理，更指自己带备了毛巾及折叠盆在厕所擦洗，效果媲美淋浴，舒适干爽。唯一缺点是，包厢虽有一定隔音效果，但并非完全隔音，因此她建议睡眠质素较差者选择入住酒店较佳。

铜锣湾分店$50过夜 独立冲凉房+免费沐浴露/洗发水

此外，有其他小红书用户指出，「网鱼电竞」铜锣湾分店亦提供通宵过夜服务，价格为$50，可以由凌晨待至翌日早上9时。该分店除了设有单人及双人包厢外，更配备独立冲凉房，水温充足、水压稳定，并免费提供沐浴露、洗发水、一次性牙刷及拖鞋等用品获，赞叹在香港寸土寸金的环境下，只需$50即可解决住宿、洗澡及基本洗漱需求，堪称「挖到宝！」

网民：比重庆大厦强多了

帖文引起网民热议，有网民惊叹：「实在令人震撼」、「从来没想到还有这个方式！看起来也比那些很便宜的酒店安全干净！」、「良心到难以置信了」、「这环境比花两百多住重庆大厦挂壁房强多了。」

有网民询问行李寄存事宜，「行李直接和前台说就可以寄吗？」、「行李存在前台多少钱？」楼主回复前台旁设有免费储物间，但需自行负责安全，遗失自负。另有网民问及支付问题，「没有港币怎么办？」她表示可全程使用支付宝，「不需要港币，没带一分钱支付宝搞定一切。」

图片及资料来源：小红书@浪漫呆头鱼、小红书@尼夫斯基、网鱼电竞

文：Y