回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！

生活百科
更新时间：14:36 2026-03-03 HKT
发布时间：14:36 2026-03-03 HKT

回南天期间，家居潮湿问题严重，不少市民都会利用抽湿机，维持空间干爽舒适。近日，有网民在社交平台大赞一日本品牌的抽湿机耐用，购入后使用超过20年，至今仍然运作畅顺，「仍然好抽得」，吸引不少用家表示深有同感，纷纷感叹此品牌的出品「真系坚」、「呢部真系好嘢嚟」！

天气潮湿，不少人都会打开抽湿机降低室内湿度，甚至用作抽干衣物水份，加快干衣速度。最近，有网民在社交平台发文，表示家中的日本制三菱电机抽湿机已使用20年，在回南天极潮湿的日子，这部「古董级」机品仍然表现出色，形容「真系世一」，又称唯一老化的零件，就是抽湿机顶部的LCD液晶显示屏幕变黑，感叹「用咗二十年，仍然好抽得」。

网民共鸣：呢部真系好嘢嚟！

帖文一出，随即引起大批网民共鸣，不少人表示与楼主一样使用同款产品超过15年，认同其确实是非常耐用，甚至经历多年高强度运作仍可使用，「三菱真系坚，又系差唔多用咗廿年」、「同款，都差不多15年仲用紧」、「我都系用呢部用左20年有多，年终无休架，惊安全问题所以上年被退役喇，呢部真系好嘢嚟」。

有用家则表示使用同款产品超过10年，尤其欣赏品牌抽湿机拥有一大特点，「我都系用呢部，2014年5月买，用到而家，仲要系一年365日，晚晚都开。三菱抽湿机有样特别好过其他牌子嘅，系佢自动恒湿模式，当抽湿抽到指定湿度时，个风扇会自动停，但其他牌子只系个压缩机停，风会继续吹，嘥电好多。」

此外，有其他网民提到购入多年的日本品牌电器同样耐用，「呢部幼稚园睇到大都用到，3x年日立出既抽湿机超耐用……」、「我妈个东芝雪柜1982年至今依然良好」、「National都好癫，我屋企𠮶部用左三十年」。

来源：Threads

同场加映：抽湿机推介｜消委会评测10大高分型号+LIHKG连登推荐品牌！Panasonic/LG/开利/三菱抽湿能力+悭电大比拼

 

