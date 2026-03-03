PayMe收陌生人过错数随时变「洗黑钱」？私下退款或被冻结户口 官方教错误转账处理方法

随著电子钱包兴起，不少人都会利用网上平台进行交易。不过，如遇上有陌生人错误转账，应如何处理才能导致不必要的麻烦或损失？在农历新年期间，有港人表示收到由陌生人以PayMe转账的「利是钱」，她出于路不拾遗的精神向对方退款。不过，事主此举引起网民热议，提醒私下直接退款的行为非常危险，甚至有机会被银行视为「洗黑钱」及可疑交易遭冻结户口。其实，PayMe及香港金融管理局对于错误转账均有官方的处理方法，即睇下文了解！

PayMe收陌生人过错数随时变「洗黑钱」？私下退款或被冻结户口

随著科技进步，经网上银行或各种电子钱包可以随时随地进行转账。然而，在较早前的农历新年期间，有港人突然收到陌生人透过PayMe转账$200「利是钱」，对方后来向事主发出收款通知，称为错误转账，希望事主能够退回款项。事主出于路不拾遗及积福的精神，「谂咗几秒我就即刻过返俾佢」，更提醒网友过数前要检查清楚，「未必个个退返俾你㗎」。

网民担心：凡事小心啲处理

事主的举动引起热议，有网民建议要小心处理错误转账，特别是近年诈骗案频生，「唔好贪方便就咁揿返俾佢，凡事小心啲处理」，应由对方联络银行处理，事主再按银行指示退款。有网友亦曾遇上同样事件，后来收到银行及警察通知，「话笔钱系非法途径得到，有洗黑钱嫌疑，你系好心，最怕人哋系有心」。

有网民则提醒事主不要太容易相信别人，否则误中陷阱也不自知，「迟啲比人捉你洗黑钱喊都无谓」、「将来户口被冻谂返你今日做过乜」、「我中过2次，仲要系payer在英国，我冇即时比返，联系PayMe HSBC安排，怕中间系局，开咗个头就手尾长」。

官方教错误转账处理方法

如果不慎误发款项，或收到误传款项，PayMe及金管局设有一套官方指引，提醒市民应小心处理。PayMe列明，如用户收到错误款项或透过PayMe误发款项予其他收款人，应直接与PayMe联络，并由PayMe联络协助处理交易款项，市民切勿私下进行转账。

据金管局网页显示，如市民收到误传款项，应尽快通知有关银行或电子钱包营运商处理，并经有关银行或电子钱包营运商退回有关款项，否则可能会负上刑事责任；如不慎转账到错误户口，应尽快联络有关银行及电子钱包营运商，他们会要求市民提供转账资料，以便该机构通知收款方机构联络收款人。当银行或电子钱包营运商接获市民通知后，将会向转账人提供书面回应，详细列出收款方机构与收款人沟通的日期、所采取的行动和结果。

同时，收款方机构需要提醒收款人不退回误传款项或需负上的刑事责任。如收款人不退回误传款项时，上述程序亦有助市民可按需要向警方举报，或考虑采取进一步的适当行动。

文:RY

资料及图片来源:Threads、金管局、PayMe