回南天衣服有噏味？港人推介日牌香氛喷雾 力赞用完香喷喷：香水都唔驶搽

生活百科
更新时间：11:15 2026-02-28 HKT
发布时间：11:15 2026-02-28 HKT

踏入春天，面对回南天的潮湿天气，刚洗好的衣物变得难干，甚至出现大阵「噏味」，令人烦恼。最近，有港人入手一款Threads热捧的日本衣物品牌香氛喷雾，大赞用完衣服香喷喷，更形容「香水都唔驶搽！」

回南天衣服有噏味点算好？港人推荐日本品牌香氛喷雾

天气潮湿，不少市民都为室内晾衫问题而烦恼，即使出动洗衣液、柔顺剂甚至消毒液似乎亦难以消除衣服的「噏味」。最近，有港人入手Threads热捧的日本香氛品牌Laundrin的香氛喷雾，属品牌旗下的「Good Tea Time」系列，味道以茶香为主，并分为4款香味，包括伯爵茶香、大吉岭柠檬茶香、白茶香以及乌龙茶香。楼主于香港松本清分店入手，试用后大赞有效消除噏味，「仲香喷喷，香水都唔驶搽，劲推伯爵茶味」。

  • 伯爵茶香：前调用上佛手柑、橙子、麝香葡萄，中调用上茶、玫瑰、橙花，后调为木质及琥珀
  • 大吉岭柠檬茶香：前调用上佛手柑、柠檬，中调为茶与玫瑰，后调为木质、琥珀及麝香
  • 白茶香：前调为佛手柑、柠檬、鼠尾草及荳蔻，中调为白茶、玫瑰及鸢尾花，后调为广藿香、雪松木、崖柏木、檀香木及麝香
  • 乌龙茶香：前调采用乌龙茶、橙子、柑橘、葡萄柚，中调为茉莉花、鼠尾草及玫瑰，后调为麝香、雪松、琥珀及苔藓。

此外，除了香氛喷雾，同款香味配方亦有推出香氛片、洗衣柔顺剂、扩香瓶等，适合不同环境需要。

网民大推：喷完心情好好多

帖文公开后，有网民表示「多谢推介，希望推到比世人见到，呢啲天气搭车总有一两噏臭味人喺附近」；亦有不少人对品牌出品给予好评，有网民推介柔顺剂及香薰，又称此系列产品的味道好闻，「我用开佢出嘅洗衫，劲香」、「有买佢个香薰好襟用，成间房都好香」、「我都有用开佢，喷完心情好好多」、「佢个柔顺剂都好香」。不过，有网民提醒衣服有「噏味」或为事出有因，「件衫旧或洗唔干净先会噏味，买部抽湿机好过」。

文:RY

资料及图片来源:Threads诚品线上

