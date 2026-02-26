房委会推公屋申请网上预约服务！长者设专属柜位 毋须攞筹排队 简单3步即完成

随著政府服务电子化日益普及，香港房屋委员会早前推出「公屋申请网上预约柜位服务」，更方便市民及长者申请公共房屋。公屋申请者或公众人士可透过「公屋申请电子服务」平台，预约前往乐富的房委会客务中心办理申请事宜，并特设「长者柜位服务」，旨在为老友记提供更贴心便捷的支援，缩短现场轮候时间。

香港房屋委员会（房委会）为关顾市民在申请公屋上的需要，特别在去年10月底推出一项名为「公屋申请网上预约柜位服务」的新措施。这项服务的主要目的，是希望能够更有效地疏导现场等候的市民，让大家不用再花费大量时间排队，就能顺利办理申请公屋的各项手续。

合资格的申请者，现在只需透过房委会的「公屋申请电子服务」网站，，输入简单资料，便可以轻松预约未来14天内的指定时段，办理「公屋申请一般查询」，或进行「初步检视公屋申请表」。届时，将会有职员从旁协助，为您解答申请上的各种疑问、帮忙核对所需文件是否齐备，以及协助填写表格。

公屋申请一般查询︰ 可让您查询公屋申请相关资料或手续，例如更改公屋申请资料，包括地址、电话、区域及其他事项

可让您查询公屋申请相关资料或手续，例如更改公屋申请资料，包括地址、电话、区域及其他事项 初步检视公屋申请表︰协助您填写公屋申请表，以及检视相关文件

特设长者专柜 一对一贴心服务

新服务特别照顾到60岁或以上的长者申请者，推出了「长者柜位服务」。这项服务提供一对一的个人化支援，确保长者在申请过程中得到周全的协助。老友记同样只需在网上完成预约，便可使用专属的服务柜台，由职员即场耐心解说申请详情，并协助处理所有文件，大大缩短了长者等候的时间。

网上预约公屋申请柜位简单3步骤︰

预约系统每日早上7时更新，市民只需以可接收短讯的香港手机号码进行登记及预约，成功后会收到二维码或电子短讯作凭证，再于预约当天带同预约时使用的手机，准时到达服务中心即可办理。

申请者首先需在「公屋申请电子服务」网页，选择「公屋申请网上预约柜位服务」，阅读「重要提示」后，在「我已阅读上述重要提示」旁边的方格内打勾，即可开始预约。

选择服务︰选择您需要的服务，例如「长者柜位服务」 → 跟著图片输入验证码，按「下一步」，然后按「确定」。 选择日期时间︰在日历上拣选一个日子，再选择一个合适的时间，按「下一步」 → 输入您的香港手提电话号码，按「确认预约」。 输入手机短讯密码︰您的手机会收到一个一次性密码的短讯 → 输入短讯中的密码 ，按「确定」 → 成功后，画面会显示您的预约编号及一个二维码，建议可按「列印」将资料储存好，或用手机截图把这个画面拍下来。

公屋申请网上预约柜位服务

