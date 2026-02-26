港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中

农历新年过后，港铁站再现神秘长龙？近日，有网民发现港铁金钟站出现一条神秘人龙，对此现象大感不解，遂于社交平台好奇发问：「搞边科？ 有钱派？」有网民留言解画，称大批市民排队是为了参与港铁推出的新年活动，亲身参与后更发现「真系有奖中！」即睇下文。

港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」

日前，有港人途经港铁金钟站时，发现站内出现一条「神秘人龙」。从他上传的照片可见，约有20名市民在站内的一部机器前「打蛇饼」排队，场面颇为墟冚。事主对此现象大感不解，于是在网上发文，好奇：「搞边科？有钱派？」。

网民亲测揭真相：真系有奖中

帖文一出，随即有网民留言解画，原来是港铁举办的「马年转大运」即抽即中奖活动，市民只需完成简单步骤，即有机会抽中奖品，包括：MTR积分、机场快线车票折扣、免费港铁车程及电子礼券等， 更可同时参与终极⼤抽奖，有机会赢取最新型号智能⼿机、港铁全年免费⾞票或港铁商场购物优惠券，参加方法简单且奖品丰富，吸引大批市民前往参与。

有参与活动的网民表示成功获得港铁MTR积分感惊喜，「抽奖攞礼物，我抽到1888分」、「以为唔会有奖中，原来真系会有」；更有网民笑言：「次次一系多谢参加，一系1888分」。

港铁「马年转大运」抽奖活动由2026年2月15日至26日举行，参加者必须亲身前往位于港铁鲗鱼涌、启德、罗湖、柯士甸、机场、 中环、金钟、尖东及铜锣湾车站的智能虚拟服务大使AI Tracy，并与AI Tracy清楚说出「马年快乐」或“Happy Year of the Horse”，然后转动萤幕轮盘，再用电话扫描QR Code看抽奖结果即可，每个手机号码每日可以参加一次，更多详情可前往港铁官方网站了解。

来源：港铁、Threads@jklng56