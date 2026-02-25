Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

MUJI神级猫砂盘登港！猫厕所＋猫屋二合一设计 猫奴实测：天才级发明

生活百科
宠物用品设计愈趋融入家居生活，已不再是单纯的功能性产品。MUJI 无印良品早前推出了一款全新的猫砂盘，其一物二用的设计，既可作猫厕所，亦可作猫咪的休息小屋，凭著简约外型及实用功能，旋即引起一众猫奴的广泛关注。

MUJI 无印良品二合一猫砂盘登港！猫厕所＋猫屋获赞：天才级发明

猫奴福音！MUJI猫砂盘指定分店限定发售

MUJI 无印良品推出的神级猫砂盘近日更正式登陆香港，目前于皇室堡、AIRSIDE、美丽华广场、德福广场、太古城中心、形点、太古广场及香港官方网上商店限定发售。不少猫奴都兴奋表示「终于有啦」。

一物两用 完美融入家居

根据官方介绍，这款猫砂盘采用了耐用且具抗菌功能的聚丙烯（PP）物料，不但方便清洗，简约的外型亦能自然融入不同风格的家居环境。产品最大的亮点在于「一物二用」的设计，既可作为猫砂盘使用，亦可放入软垫，摇身一变成为猫咪的休息小屋。

猫砂盘采用了四方围封的设计，能适度遮挡外界视线，为猫咪在如厕或休息时提供一个具安全感的私人空间。同时，考虑到清洁便利性，产品设有前面出入口加上盖构造，主人只需打开顶盖，便能轻松更换猫砂及清洁内部，有效解决一般封闭式猫砂盘难以彻底清洁的痛点。

猫奴反应热烈 创新设计获赞

此猫砂盘一经推出，随即被网民誉为神级产品，不少猫咪主人对设计理念赞不绝口，形容这是「前所未有的猫咪用品」，认为便捷的两用设计「简直是天才之作」，纷纷表示「必买之选」。

 

资料来源：MUJI Hong Kong & Macao

 

同场加映：无印良品首间便利店「MUJI com」港铁站开幕！设面包区/自助咖啡机 有雪糕/零食/文具卖 只设自助电子支付

