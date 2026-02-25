衣鱼消灭方法必学5招！天气潮湿易滋生？衣鱼特征/出没位置一文睇！
衣鱼消灭方法｜衣鱼是甚么？衣鱼有害吗？即将踏入春季，当天气变得潮湿闷热，如果发现衣柜内的衣物出现破洞，或是揭开旧书时发现书页出现不规则缺口，「凶手」有机会正是喜好阴暗潮湿、多于夜间出没的衣鱼。本文整理衣鱼特征、生活习性及7招有效消灭方法，
衣鱼是甚么？衣鱼特征及生活习性
衣鱼又称蠹鱼或银鱼，是一种古老的无翅总尾目昆虫，全身覆盖银白色鳞片，外形细长扁平，体长不到1厘米，头部有两条长触角，尾部特征明显：两条长尾毛加一条中央尾丝，是最易辨认的特征。衣鱼在香港潮湿闷热的家居环境中极为常见，喜好阴暗潮湿角落，以淀粉、纤维、纸张、皮革均是其「食粮」，常在夜间出没，咬坏书籍、衣服、壁纸后会留下不规则缺口及黑色排泄物。
衣鱼常出没地点包括：
- 浴室、厨房水槽附近
- 书柜、衣柜角落
- 墙角、地脚线后
- 堆积的纸箱、旧书、旧衣堆
5招有效消灭衣鱼方法
1. 维持家居干爽
要防治或消灭衣鱼，必须由环境入手。保持家居干爽是有效对付潮湿虫的方法。一般情况下将家居湿度维持在60%以下，就能有效防止潮湿虫滋生，除了可以除湿机、冷气机、活性碳等设备降低湿度，亦可使用精油、樟脑丸，保持室内干爽通风。
2. 定期清洁家居角落
经常清洁阴暗潮湿的角落，也能防止害虫滋生。衣鱼偏好黑暗环境，一般只在夜间出没，常出没的地方包括衣柜、书柜及纸箱等，故避免将衣服或书籍堆放在家居阴暗的角落，或将书籍、衣物定期拿出来晒太阳或用热风吹，有效避免衣鱼滋生。
3. 使用水溶性杀虫剂
如果想消灭家居出现的衣鱼，建议使用含有水溶性菊酯成分的广谱性杀虫剂，喷在衣鱼出没的地方即可，而且对人体无害。
4. 自制衣鱼捕捉器
在玻璃罐内洒点硼砂和砂糖，并在外围黏上胶纸或纸张，放到衣鱼出没的地方。
5. 用胶袋密封转季衣物
换季处理衣物时用胶袋密封，并放入衣物干燥剂等，减低衣鱼滋生的机会。
