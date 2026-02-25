油尖旺区康健中心流动车推免费健康筛查！成功登记「慢病共治」计划即送智能手表／体脂磅／血压计

踏入三月，是时候为健康打下基础。油尖旺地区康健中心特别安排了流动宣传车，于3月穿梭区内，为市民带来免费的「三高」及乙肝筛查登记服务。成功登记或完成评估的市民，即可从体脂磅、智能手表或手臂式血压计中任选其一，礼品吸引，万勿错过！

油尖旺地区康健中心流动宣传车 3月推免费健康风险评估

现代人生活节奏快，往往忽略潜在健康警号。油尖旺地区康健中心的流动宣传车提供一站式服务，现场有专员详细讲解「慢病共治」及「乙肝共治」两大政府资助计划，并直接协助市民登记。团队更会提供个人化的家庭医生配对建议，助您实践「一人一家庭医生」的理念，为长远健康打下稳固基础。

预防胜于治疗。在活动现场，市民只需出示香港身份证并同意开通医健通，即可免费体验专业的「健康风险评估」。此评估有助识别「三高」（高血压、高血糖、高血脂）等潜在风险。透过简单检查，市民能更了解自己的身体，从而调整生活习惯，有效预防慢性病。

登记即送智能手表、体脂磅、血压计（三选一）

为鼓励大众踏出健康管理第一步，凡于流动宣传车成功登记「慢病共治」奖赏计划，即可获赠以下其中一份实用健康礼品，助您时刻掌握身体状况：

智能手表：监测心率、步数，轻松记录日常活动量。

体脂磅：不只量度体重，更能分析体脂率，全面了解身体组成。

手臂式血压计：方便在家中定期量度血压，及早发现潜在问题。

２大筛查计划详情

本次活动主力推广两项重要的筛查计划，旨在针对高风险群体进行早期介入：

「慢病共治」计划：此计划主要资助年满45岁或以上，并且过往没有确诊糖尿病或高血压病历的香港市民，进行全面的「三高」筛查，以便及早发现问题并加以管理。

「乙肝共治」计划：针对在1988年或以前出生的香港居民，或是慢性乙肝患者的家庭成员及伴侣。只要未曾确诊乙肝且无相关病征，都合资格参加此筛查计划，保障自己与家人的健康。

活动详情与时间地点

为方便不同区域的市民，流动宣传车将在3月份停泊于以下四个地点，市民可选择就近前往。

日期 地点 2026年3月3日至5日（星期二至四） 大角咀海泓道（海富商场对出） 2026年3月9日至11日（星期一至三） 佐敦宝灵街20号 2026年3月17日至19日（星期二至四） 旺角上海街567号（朗豪坊外） 2026年3月25日至27日（星期三至五） 大角咀晏架街65号

服务时间： 上午11时至下午7时

温馨提示：

登记即送精美礼品，数量有限，送完即止，请把握机会！

有意参加的市民，敬请提早到达，服务将于完结前半小时截止排队。

登记时需持有有效香港身份证，并同意开通医健通（eHealth）。

活动安排或因应情况更改，最新资讯请留意「油尖旺地区康健中心」的官方专页。

如有任何争议，油尖旺地区康健中心保留最终决定权。

