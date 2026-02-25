Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油尖旺区康健中心流动车推免费健康筛查！成功登记「慢病共治」计划即送智能手表／体脂磅／血压计

生活百科
更新时间：15:04 2026-02-25 HKT
发布时间：15:04 2026-02-25 HKT

踏入三月，是时候为健康打下基础。油尖旺地区康健中心特别安排了流动宣传车，于3月穿梭区内，为市民带来免费的「三高」及乙肝筛查登记服务。成功登记或完成评估的市民，即可从体脂磅、智能手表或手臂式血压计中任选其一，礼品吸引，万勿错过！

油尖旺地区康健中心流动宣传车 3月推免费健康风险评估

油尖旺地区康健中心流动宣传车 3月推免费健康风险评估
油尖旺地区康健中心流动宣传车 3月推免费健康风险评估

现代人生活节奏快，往往忽略潜在健康警号。油尖旺地区康健中心的流动宣传车提供一站式服务，现场有专员详细讲解「慢病共治」及「乙肝共治」两大政府资助计划，并直接协助市民登记。团队更会提供个人化的家庭医生配对建议，助您实践「一人一家庭医生」的理念，为长远健康打下稳固基础。

预防胜于治疗。在活动现场，市民只需出示香港身份证并同意开通医健通，即可免费体验专业的「健康风险评估」。此评估有助识别「三高」（高血压、高血糖、高血脂）等潜在风险。透过简单检查，市民能更了解自己的身体，从而调整生活习惯，有效预防慢性病。

登记即送智能手表、体脂磅、血压计（三选一）

为鼓励大众踏出健康管理第一步，凡于流动宣传车成功登记「慢病共治」奖赏计划，即可获赠以下其中一份实用健康礼品，助您时刻掌握身体状况：

  • 智能手表：监测心率、步数，轻松记录日常活动量。
  • 体脂磅：不只量度体重，更能分析体脂率，全面了解身体组成。
  • 手臂式血压计：方便在家中定期量度血压，及早发现潜在问题。

 

２大筛查计划详情

本次活动主力推广两项重要的筛查计划，旨在针对高风险群体进行早期介入：

  • 「慢病共治」计划：此计划主要资助年满45岁或以上，并且过往没有确诊糖尿病或高血压病历的香港市民，进行全面的「三高」筛查，以便及早发现问题并加以管理。
  • 「乙肝共治」计划：针对在1988年或以前出生的香港居民，或是慢性乙肝患者的家庭成员及伴侣。只要未曾确诊乙肝且无相关病征，都合资格参加此筛查计划，保障自己与家人的健康。

活动详情与时间地点

为方便不同区域的市民，流动宣传车将在3月份停泊于以下四个地点，市民可选择就近前往。

日期

地点

2026年3月3日至5日（星期二至四）

大角咀海泓道（海富商场对出）

2026年3月9日至11日（星期一至三）

佐敦宝灵街20号

2026年3月17日至19日（星期二至四）

旺角上海街567号（朗豪坊外）

2026年3月25日至27日（星期三至五）

大角咀晏架街65号

 

服务时间： 上午11时至下午7时

温馨提示：

  • 登记即送精美礼品，数量有限，送完即止，请把握机会！
  • 有意参加的市民，敬请提早到达，服务将于完结前半小时截止排队。
  • 登记时需持有有效香港身份证，并同意开通医健通（eHealth）。
  • 活动安排或因应情况更改，最新资讯请留意「油尖旺地区康健中心」的官方专页。
  • 如有任何争议，油尖旺地区康健中心保留最终决定权。

延伸阅读：89慢病共治服务点将加价 最高升幅200%

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
3小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
6小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
2小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
8小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
23小时前
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
22小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
01:07
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
社会
3小时前
电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减
01:07
财政预算案2026︱电动车「一换一」3.31后取消！须赶及尾班车 否则失最高$17万税务宽减
社会
3小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
2026-02-24 14:31 HKT