港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生

居屋问题向来是港人关注的议题之一，近年香港有不少新发展地区供市民选择。不过，部分发展区域仍然存在交通及民生配套问题，近日有网民于讨论区发起近年「最伏地区」的讨论，当中包括「跑步区」（启德）、白石角等，同时有网民提出其他意见，其中屯门一地区更被狠批，引起热议，详情即看下文！

港网民点评5大最伏居住地区 屯门1地区遭批「永不超生」？

近日，有网民于网上讨论区以「扫管笏、白石角、跑步区（启德）是否近年三大伏区？」发文，引来不少网民热议。楼主点名的3大地区为屯门扫管笏、大埔白石角以及启德，直言「无交通、无配套」，形容为「要乜无乜」，「有冇新区伏过佢哋？」

对于楼主的「指控」，不少网民的讨论都集中在交通配套方面，当中不少留言为白石角及启德「平反」，有人认为由白石角出发，20分钟内即可到达大埔及沙田等地区，「20分钟出到沙田」、「粉岭去沙田应该都差唔多时间」，加上邻近香港中文大学，不缺租客。此外，港铁有计划提出东铁线白石角站规划发展方案，港铁白石角站（又称科学园站）预计可于2033年或之前开通，认为该区居民仍可「博有地铁」，力撑「有排都未轮到白石角」。

至于位于九龙东的启德，随著启德体育园及周边设施陆续落成，区内发展日渐成熟，有人认为居于启德问题不大，而且交通配套齐全，认为「衰极叫市区」、「起码会有铁（港铁）」。

惟当讨论到屯门扫管笏，留言基本上一面倒，直指是「全港最伏，基本上永不超生」，又谓该区为「自生自灭」区；另有少量网民力挺扫管笏，指「将来有十一号干线」、「同埋住得呢区大部分有车」。

网民热议西沙/日出康城「有冇伏」 两地区各有捧场客

除了讨论扫管笏、白石角及启德是否「三大伏区」，有不少留言提及西沙及将军澳日出康城。有留言指，西沙新落成屋苑楼价比马鞍山二手楼更便宜，已不成「伏唔伏」之说，又指楼价偏低已包括交通配套少的问题。另外，有人认为日出康城不算「伏区」，「都叫铁路盘又新又全私楼」，生活配套比西沙好得多，又指如在东九龙或港岛工作的话，该区「赢晒」，「衰极都叫有个商场同半条铁（港铁）」。

文：TF

资料及图片来源：连登讨论区、星岛图片库



————

