元宵节2026｜15大习俗禁忌！挂花灯/食汤圆/猜灯谜 忌穿2种颜色衣服+不能剪发？

农历新年过后，今年3月3日、正月十五就是有「中国情人节」之称的元宵节。根据传统，元宵节有不同宜忌，最为人熟识必定是吃汤圆、猜灯谜。原来，元宵节还有其他习俗，还有10大禁忌要遵守，如不小心犯禁，随时会影响一整年的运气！

元宵节习俗逐个睇！彩灯会赏花灯 食汤圆寓意团圆甜蜜

每年农历正月十五是元宵节，由于是农历新年第一个月圆之夜，同时又称「上元节」，有「一元复始」的意义。2026年元宵节在3月3日，相信不少人会跟从传统习俗，到彩灯会欣赏花灯、猜灯谜和吃汤圆，除了代表情人团圆甜蜜之余，亦象征一家人齐齐整整。

元宵节一向有点灯、挂灯笼的习俗，传统认为灯火可以驱除害虫、猛兽，同时具有驱魔降福、祈求光明的象征，所以点灯有「避邪平安」的意义。以往人们于元宵节挂起花灯后，将谜题写于纸上，再用细线将问题挂于花灯，让他人猜灯谜，亦是元宵节不可或缺的娱乐。元宵节吃汤圆有「团圆」之意，象征家人齐整幸福，同时寄托对未来生活的愿望。此外，不同地方有其他习俗，例如台湾平溪其实也有于元宵节放天灯祈愿的习俗，象征收获成功及幸福。

元宵节5大习俗：

点花灯：传统认为灯火可以驱除害虫、猛兽 猜灯谜：挂起花灯之后，大家将谜题写于纸上，再绑在灯上，为元宵节不可或缺的娱乐 食汤圆：汤圆有团圆之意，象微一家人整齐幸福 走桥：走桥又称「踩桥」、「过幸祥桥」等，部份地方以当地桥名命名，如佛山称为「过通济桥」 放天灯：每年新年及元宵节吸引游客及市民前往台湾新北市平溪，以放天灯祈求成功及幸福

元宵节10大禁忌！原来不能讲粗口、剪头发？

元宵节当天亦有10大禁忌，若是一不小心犯禁或许会影响一整年的运气。元宵节是天官大帝的生日，喜庆日子最好避免夫妻吵架、小孩打闹，和乐相处才不会沾染上霉气。此外，亦要避免前往坟场、晦气重的地方，由于这些地方大多阴盛阳衰，尤其是身体欠佳之人易沾染晦气，影响运气。此外，元宵节原来不宜剪头发及讲粗口，「发」与「发」同音，若是剪头发象征把财气都剪走；不经意讲粗口会带来口角是非、祸从口出，引起不必要的麻烦与争拗。

元宵节10大禁忌：

夫妻吵架、小孩哭闹：元宵节是天官大帝生辰，喜庆日子尽量避免口角冲突 忌去阴气重地方：当天尽量不要去坟地或太荒凉地方，特别是身体欠佳之人易沾染晦气，影响运气 剪头发：由于「发」与「发」谐音，剪头发象征把发财、财富一刀两断，影响财运 借钱给别人：有说元宵节当天借钱给别人，会被他人把自己的好运一同「借走」 杀生：此日为天官大帝生辰，福星下凡不宜杀生、见血，否则全年易引起破财及血光之灾。不过，若是职业本跟杀生有关则较不受影响 讲粗口：元宵节尽量不要骂脏话，免得祸从口出，不经意说错话而带来的口角是非 穿黑、白色服装：民间传说不要于元宵节穿黑白间条或黑白衣服，这些颜色与牢狱、死亡有关，或致今年诸事不顺。此外，不要弄破衣服，破衣象征钱财流失 米缸见底：这天不要让米缸见底，否则象征家庭有断炊之忧，影响一整年财运。元宵节前夕多买一些米存放在家中，象征整年衣食无忧 搬家：家中敲打或搬运物品的话，象征把福运搬空、好运敲走 家中灯光昏暗：家中尽量保持灯火通明，避免昏暗，以免导致前途晦暗不明，这也是元宵节家家点灯的原因

