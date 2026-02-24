抽湿机只倒水随时出事！会生「粉红黏液」变细菌温床？生活达人教3招正确清洁 1款滤网切忌水洗

天文台预测香港即将迎来一股潮湿天气，又是家中抽湿机出动的时候！不过，近日有台湾生活达人提醒，抽湿机如果只倒水，忽略定期清洗的话，水箱随时产生「粉红黏液」变成细菌温床。达人亦教3招正确清洁水箱方法，即睇内文详情！

抽湿机水箱只倒水易生「粉红黏液」？！严重影响呼吸道健康

天气潮湿时，不少香港家庭都会使用抽湿机，以防家中墙壁、衣物会因湿气出现霉菌。不过日前台湾生活育儿专家「豆豆妈咪」于社交平台发文，分享有关清洁抽湿机的贴士及冷知识。她表示，许多家庭主妇只会将抽湿机水箱内的水倒走，而不会洗刷水箱，随时会出事，可以会变成细菌温床，严重更可能会影响呼吸道健康。

生活达人教正确清洁方法 加1物刷洗

这位生活达人「豆豆妈咪」解释，抽湿机水箱内不时会出现一层滑滑的「粉红黏液」，其实是黏质沙雷氏菌（Serratia marcescens）及其分泌的生物膜。这层生物膜犹如细菌坚固的保护堡垒，无法单用清水冲走，甚至可抵抗一般清洁剂。

如果只是将水箱面的脏水冲走，生物膜依然黏附在水箱上。当抽湿机运作时，便会将这些细菌或微生物雾化再喷回室内，长期吸入这些受污染的空气，可能会引发名为「加湿器肺」的过敏性肺炎，包括持续咳嗽、胸闷、不明原因发烧、气喘症状加剧及皮肤过敏发痒等症状。

清洗水箱3大步骤

为防止用家「越除湿，越过敏」，生活达人教大家3个正确清洁水箱步骤：

1. 刷洗︰

将水箱的水排清后，使用软毛刷或海绵，滴入适量中性洗洁精彻底刷洗。因洗洁精的界面活性剂可以乳化细菌的细胞壁，配合刷子摩擦，直接将滑滑的生物膜刮走。

刷洗时需重点清洁水箱的直角转角、手柄凹槽及浮球连杆下方的「死水区」，因这些位置的生物膜最厚。

2. 杀菌︰

若有严重白色水垢或陈年霉斑，可使用1:10的白醋水或柠檬酸温水浸泡约20分钟。酸性环境可有效溶解水垢，并破坏微生物的细胞膜，达至杀菌。

3. 干燥︰

清洗完毕后，将水箱倒转，放置在通风处并彻底晾干。由于大多数细菌都无法在干燥表面存活，因此是切断细菌命脉的最后防线。

滤网清洗3大重点 1款滤网忌用水洗

另外，生活达人亦提醒，除了水箱外，还需要清洁抽湿机的进气滤网。不过如抽湿机配有HEPA滤网，则绝对不能用水洗，否则会报销，因为水会破坏滤网的纤维结构及静电层。HEPA滤网只可使用吸尘器吸走灰尘，或是定期更换新一块。

而清洗一般滤网则有3大要点，包括︰

先吸尘后清洗：直接用水冲洗会让灰尘变成一团，卡在滤网孔中，所以应在湿水前先用吸尘器吸走表面尘埃。 使用温水清洗：清洗时应使用冷水或低于40°C的温水，因为高温会导致尼龙质地的滤网变形及脆化。 严禁曝晒：清洗完成后，将滤网放置于阴凉处晾干即可，切勿曝晒，否则紫外线会切断塑胶聚合物，让滤网一捏就碎。

资料来源︰豆豆妈咪健康生活家