花师奶原型大公开！《我们这一家》作者公开母亲照片 网民震惊：和想像中一模一样

许多经典漫画角色的创作灵感，往往源于作者的真实生活。日本人气漫画《我们这一家》的作者「蝼荣子（Kera Eiko）」，于昨日（22日）在社交平台Instagram上，分享了一张她母亲30年前的旧照。由于其母亲正是「花师奶」一角的原型，照片曝光后，因与角色的惊人相似度，随即引起了粉丝的热烈讨论。

《我们这一家》作者公开母亲旅行照片

《我们这一家》以亲情、友情和生活琐事为主轴，故事情节多取材自作者「蝼荣子」本人的家庭生活。其中，灵魂人物「花师奶」的创作灵感正是源自作者的母亲。她曾表示，开始创作时是以高中生「花带柑」的视点出发；但随著时间流逝，不知不觉间自己也开始从母亲的视点进行创作，这种心境的转变也让作品更添一份真实的温馨感。

近日，「蝼荣子」因应冬季奥运会的举办地点，回忆起约30年前与母亲同游意大利「科尔蒂纳丹佩佐（Cortina d'Ampezzo）」的往事。她忆述当时在海拔2950米的山顶上因大雪无法观景，最终打雪仗后下山的有趣插曲。「蝼荣子」分享，她将这些陈年旧照传给现年87岁的母亲看时，母亲亦表示「真的是很快乐的回忆」。

网民：和花师奶一模一样

在这次分享中，最让网民惊喜的是「蝼荣子」母亲的样貌，发型与《我们这一家》中的「花师奶」如出一辙，引来粉丝惊呼妈妈和《我们这一家》里的妈妈一模一样！」，认为她「和想像中的形象一样」，大家对于能够见到「花师奶」的真人原型，并得知她87岁高龄依然「看起来很精神」而感到非常高兴。

「蝼荣子」更透露，当时曾计划将这趟旅程绘制成名为「与妈妈同游意大利」的漫画，但最终未完成，该未完稿目前在其官方网站上免费公开。

