网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」

居住环境与生活品质息息相关，选择一个理想的居所是许多市民的愿望。近日，有网民在社交平台发文评价心目中的「最佳公屋邨」，点名赞扬黄大仙及乐富等多个屋邨，其详尽分析引发了广泛的网上讨论，各区居民纷纷加入，分享自己对「最佳」的定义。

网民评「最佳公屋邨」 黄大仙上下邨/乐富/横头磡邨上榜？

网民热议「全港最佳公屋邨」，当中包括乐富邨。

有网民在 Facebook 的「公屋讨论区」群组中发表长文，提出「经常有人讲最佳公屋邨，所以有感而发」，并列举了数个他心目中「一定没有人反驳」的屋邨，包括「乐富邨、横头磡邨、黄大仙上下邨」。

该网民从多个角度分析，认为这几条屋邨位处「香港地图既中心点」，拥有「非架空地铁站」，在恶劣天气下交通不受影响，同时邻近多条主要干道，交通「贯穿港九新界」。生活配套方面，他指出该区被「多个公园包围」，亦有多个街市及商场，方便居民购物及进行「廉价嘅康体活动」。

在学额方面，他特别提到该区小学及中学派位有机会入读「九龙城校网」，对有子女的家庭是个优势。最后，他总结指，这些「旧屋邨，单位面积会偏大」，而且「会多土生土长既香港人」，与一些新屋邨情况形成对比。

网民意见不一 「没有最好 只有最适合」

文章发布后「引起大量网民讨论」。不少人认同发文者的观点，更有「乐富村」居民现身说法，赞扬该区「交通便利，购物便利，还有睇病更便利」。

然而，更多网民提出了自己的心水选择。有人认为「元州村、长沙湾村先最好」，因「地铁站一搭电梯上去就番到屋企楼下」；亦有大埔居民力推「富善邨」及「大元邨」，指社区康乐设施完善。同时，也有人提出质疑，例如担心「黄大仙水浸嘅话仲点用个地铁站」。

讨论中，许多网民的意见趋向一致，认为「最佳」的标准因人而异。有留言指出「没有最好，只有最适合」，认为应考虑个人生活方式、家庭需要及对未来的规划。整个讨论最终的核心回到一个观点：只要是适合自己居住的地方，那就是最好的家。

资料来源：公屋讨论区 - 香港facebook群组

