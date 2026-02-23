李居明-年初八摄太岁保平安 高危年一喜化三灾｜李居明大师会客室

犯太岁的人最快而准的化解方法，就是年初八入庙拜太岁，便心安理得了，明日大年初八（西历2月24日）是传统摄太岁的最重要日子，其他生肖没有犯太岁，要作太岁祈福，化除凶星。

很多人都会问：「我今年犯太岁吗？该如何化解？」其实「太岁」是指每一年的年神，今年是马年，有四大生肖犯太岁，包括马肖值太岁、鼠肖冲太岁、牛肖害太岁、兔肖刑太岁。是不是所有太岁都要害怕呢？太岁是要敬畏的，但最重要还是有心理的哲学驾驭之。人生在世一定有顺有逆，逆的事都一定有利于我。顺的东西令我们成功，逆的东西令我们成长，都是有好处的。

人生有五厄之年

中国传统文化教晓我们趋吉避凶之道。古人深信，有几个神秘的年龄是较危险的，称为「五限」，又名「五厄之年」：男厄42，女厄33，赤子厄12，72岁寿上关、83又逢寿上关。这五个年岁，是一个意外及影响身体的高危讯号。女厄33，因为这个年龄女性通常是生宝宝，古代女性生产会有生命危险。此外，33岁会不会是「七年之养」的密码呢？男人为何42岁重要？因为走到山根位，关乎母亲的身体健康。第二，事业成功赚到第一桶金，但是心红了，要赚第二桶金的时候而失败。赤子厄12岁，由小学转上中学，是人生转折位。72岁地阁，看你下巴有没有谷仓。83岁更是人生关口。

拜太岁的本尊菩萨是妙见菩萨和药师十二神将，十二神将掌管十二生肖的全年祸福。此乃佛教传统文化的「化太岁」参拜方法。

今年犯太岁或高危人士，可佩戴斑彩宝石增强自身能量，逢凶化吉。

面相十三部位高危年

根据古文化「流年统计学」，男女老幼除了有大厄之年，面相十三部位所掌管十三个年运，每逢行到这十三个岁数，刚好在面相上为中线，代表少、中、晚三停最重要的岁运。走到这个岁数，这些位置生得漂亮便会一飞冲天，长得不好便会出事。举例来说，41岁鼻梁的山根位，如果这个位置低陷，代表缺乏母爱。妈妈比爸爸先离世。小朋友读书长智慧，他的山根位置便会升起来。

男女一生人最重要那一年是48岁，一生荣辱在于准头。女性鼻子主夫运，鼻上有癦或形状不佳，代表破财或丈夫破产。51岁看人中，有些人大失败，有些人是大成功。女性要留意子宫，男性要留意泌尿科。再下来是60岁水星位和72岁地阁位。这就是十三高危位置。

去到十三部位也不用太紧张。首先是把十三部位的位置，如果是有癦的话就脱掉。另外，就是「一喜化三灾」，即是说你逢冲那一年，或走十三部位，你就用喜事来转化之。

为甚么呢？因为你做喜事的时候，会有很多比肩来帮你，有很多人来祝福你，赞美你，等于助旺你印星。一个人走运，最重要就是印绶，最重要就是比肩。谨记：马年多做喜事，接喜神到家！