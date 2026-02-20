港漂小红书公审开工利是 叹大公司仅派$20「快餐都买不起」 网民：拿个意头VS真系好少

「开工利是」是农历新年期间的传统习俗，通常在新年假期结束后的第一个工作日，由雇主、上司向员工派发的利是，寓意新一年开工大吉、工作顺利。不过，究竟开工利是派多少才算合适？近日，有港漂在小红书发文，称获得公司部门主管派发的开工利是，惟金额仅得$20，直言「天都要塌了，连个快餐都买不起」，但亦有港漂表示收获不少，更称有同事贴心准备人民币，对此非常感动，即看下文了解详情。

港漂小红书公审开工利是 叹大公司仅派$20「快餐都买不起」

今天是大年初四（20/2），是农历新年假期完结的首个上班日，不少打工仔都会收到由雇主、上司派发的开工利是。不过，有港漂在小红书以「挑战全网最低开工红包」为题发文，称自己在大公司工作，收到由部门主管派发的开工利是，不料拆开后发现只有$20，大感失望，「10点下班还没吃饭，打开老板（部门领导）发的开工红包，天都要塌了，连个快餐都买不起。」

与此同时，有其他港漂也在小红书发文，称上班后收获逾10封，「还有个同事特意给的人民币」，认为非常贴心；也有从事饮食业的港漂表示收到逾千元的「利市钱」，「今天第一天战绩$1400多，（来自）客人和店里的人。」

网民：开心有意头就好 VS 真系好少

帖文引起网民热议，有网民认为$20的金额确实偏低，「老板（板）俾开工利是20蚊，确实少咗啲」、「一定没见过只有一张红纸写一个福字的红包」、「没有最低，只有更低，我公司今年不派开工利是」；但也有网民强调开工利是重在象征意义与吉利意头，而非金额大小，「一个意头，何必执著」、「香港拿红包就拿个意头图个开心热闹」、「不要嫌少，都系意头彩头，你嫌佢以后就冇了」、「这是公司给你的祝福，来年工作顺利，身体健康。」

图片及资料来源：小红书

文：Y