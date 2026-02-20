「初级大人」现象Threads掀热议！饮茶坐「细路枱」、买生果要问「高级大人」：在爸妈面前我只有三岁

最近，港台社交平台上兴起以「初级大人」和「高级大人」来形容自己与父母、长辈的有趣说法。这个现象描绘出一个世代标签：不论是20、30还是40岁的成年人，只要面对著被称作「高级大人」的父母、长辈，其平日累积的生活技能与决策能力，仿佛会瞬间「退化」成孩童时期。有网友便发文提问：「各位初级大人，有遇到什么必须求助『高级大人』的时刻吗？」此话题迅速引发网络热议。

「初级大人」这种说法先在台湾社交平台上冒起，在Threads 上，不少台湾「初级大人」分享了他们在日常生活中「退化」的实例，例如在家煮饭时，竟无人知道电饭煲的内锅也需要加水，最终只能向AI查问才完成。该网友感叹，那一刻脑海中只想找家中长辈求救。在新春期间，又有人不清楚一些拜神的传统习俗应如何处理。

也有「初级大人」分享在家庭饮茶的场合，被安排坐「细路枱」，部长询问要喝什么茶时，他们的下意识反应是转头向「大人桌」求救。

有「初级大人」去水果摊买车厘子，会逐一将水果拍照传给家中的「高级大人」进行「遥距决策」。

而在香港方面，也有一批「初级大人」大人分享在不同场景下，皆会不自觉地向「高级大人」求助，如在例如在家庭饮茶的场合，被安排坐「细路枱」，部长询问要喝什么茶时，他们的下意识反应是转头向「大人桌」求救，看看长辈们点了哪种茶，而在点餐时则会静静等待，让其他「大人」全权决定要吃什么。这种依赖性也延伸至职场，许多年轻上班族会对新年开工日的礼仪感到困惑，烦恼著应该主动向同事拜年，还是安坐原位等待长辈派发利是。

在日常购物时，有「初级大人」去水果摊买车厘子，会逐一将水果拍照传给家中的「高级大人」进行「遥距决策」；即使档主热情地提出「妹妹，算你便宜一点」，他们的回应往往是「不好意思，我要先问一下爸爸妈妈」。更有趣的是，亦有人笑称只要有「高级大人」陪同出门，自己便无需携带金钱，这已成为一项心照不宣的「生存技能」。

大型退化现场？ 为何在爸妈面前我只有三岁

从煮饭、点餐到职场礼仪，「初级大人」的讨论反映了一种普遍存在的家庭现象。这些例子并非指真正的能力缺失，而更多是一种对父母的习惯性依赖，以及在家庭角色中不自觉地退回至子女位置的心理现象。

事实上，类似的社会现象在日、韩也早已引起关注，例如在日本便有「甘え」 (Amae)的说法完美诠释了「初级大人」的行为心态。「甘え」描述了一种渴望被他人（如母亲般的角色）照顾、包容和纵容的文化心理状态。当一个成年人在父母面前展现出孩童般的撒娇、依赖和决策困难时，这种行为便是「甘え」的典型表现。

在韩国，最接近的说法是「袋鼠族」（캥거루족），指那些已成年、大学毕业后，却仍像袋鼠宝宝一样留在父母的「育儿袋」中，不仅与父母同住，生活上也完全依赖父母经济支援的年轻人。

何谓「高级大人」？晋级的十大指标

与「初级大人」相对的，是他们所依赖的「高级大人」。究竟要具备哪些特质，才算是成功「晋级」？《星岛头条》亦综合网民意见，总结出以下十大指标：

家用自由：主动承担家庭开支，而不只是被动缴交家用。 聚会担当：能独力筹办一场家庭聚餐，甚至亲自下厨准备，并妥善安排一切。 证件与帐单管家：处理身分证、护照、回乡证等重要证件的续期，并准时缴交所有个人帐单。 家庭总管：接手处理家居维修、家庭电器及电子产品的技术和维修问题问题。 健康管理师：主动为自己及家人安排身体检查，并规划医疗保险。 成家立室：认真规划个人居住问题，到外面租楼独立，甚至结婚生子，完成「上车」目标。 理财策划：除了储蓄，还会主动管理自己的强积金(MPF)投资组合，并为个人税务进行规划。 合约达人：能独自看懂并签署租屋、工作、电话Plan或健身会籍等各类合约，不需再请父母过目。 人情管理：记得亲友的生日、人情往来及重要纪念日，避免失礼。 成为照顾者：从被照顾者，转变为懂得关心及照顾父母需要的人。

