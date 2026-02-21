Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日制清洁剂点样分？官方详解4大去污「神物」 柠檬酸洁厕/重曹除臭 1款最百搭

生活百科
日制清洁剂日本产品向来深受港人欢迎，但面对琳瑯满目的日文包装清洁剂，消费者或会感到困惑。近日，有网民在社交平台发文求教数款购自「松本清」的清洁剂用法，指其功能「好似差唔多」，事件引发热议，亦让连锁店「DAISO」的官方清洁剂教学图表再次受到关注。

网民热议日本制清洁剂 柠檬酸/重曹/碳酸钠点样用？

有网民对多款日本清洁剂的用途感到混淆。
有网民在社交平台上分享其消费烦恼，指对多款日本清洁剂的用途感到混淆，并发文求助：「松本清碱性电解水清洁喷雾、次亚盐素酸消毒喷雾、Baking soda、Citric acid 分别有乜用？好似差唔多」。事主希望了解各产品的具体分别，以便对症下药。

该帖文随即引起网民广泛回响，不少热心人士分享清洁心得。有网民精辟地总结了大原则：「酸垢碱油，咁会唔会易记啲」，指出酸性清洁剂针对水垢，碱性则对付油污。亦有留言具体解释：「Citric acid（柠檬酸）用嚟抹水积/水垢」，而梳打粉（Baking soda）则可用于「去油脂性污垢」、「吸味」及去除衣物异味。

DAISO Japan官方解画 除水垢/去油污1款最好

日式连锁生活百货「DAISO Japan」过去亦曾提供清洁剂官方指引。
日式连锁生活百货「DAISO Japan」过去亦曾在其社交媒体提供官方指引，详细解释旗下四款粉末型清洁剂的用途，正好回应了事主的疑问。根据其「清洁剂用途一览」图表，不同清洁剂各有专长：

  • 「柠檬酸（クエン酸）」：主要功能为「去除水垢」，对电热水煲及马桶的水垢「非常有效」。

  • 「小苏打（重曹）」：用途最为百搭，被形容为「清洁厨房用具污渍及想消除异味的地方」，对去除锅底焦垢、除臭及清洁雪柜污渍效果「非常有效」。

  • 「倍半碳酸钠（セスキ）」：专门「对付日积月累的油污及衣物的皮脂」，对油污、衣物皮脂及雪柜污渍的清洁力达「非常有效」。

  • 「过碳酸钠（过炭酸ナトリウム）」：适用于「浸泡及清洗顽固污渍」，在处理马桶污垢、茶渍、油污以至抽油烟机污渍等多方面均「非常有效」。

 

图片及资料来源：Daiso Hong KongThreads 

 

