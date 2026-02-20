将军澳AEON $12店半价清货！再传结业疑遭另一品牌顶替 网民：良性竞争系好事

深受港人喜爱的日系百货AEON，旗下的LIVING PLAZA（俗称$12店）向来是市民寻宝的热点。继去年多间分店结业后，近日再有分店传出结业疑云，引发网民热烈讨论。主角是AEON将军澳坑口分店，该店突然宣布推出全场货品半价的震撼优惠，吸引大批顾客蜂拥而至，店内人头涌涌，不少货架已出现清空迹象。

AEON坑口$12店全场半价优惠 特价专区低至$3

近日，密切关注AEON动向的Facebook专页「Aeon Channel」发布消息，指 LIVING PLAZA 坑口分店正进行「所有货品半价」的限定优惠，优惠期由即日起至3月8日。从现场照片可见，店舖内外均贴满了「半价」标语的宣传海报，气氛热烈。与此同时，网上亦流传该舖位将由竞争对手「日本城」接手，原因是同一商场的日本城分店租约期满，故极有可能迁至现时AEON的舖位。此消息令结业传闻更添几分真实性，从相片可见店内已堆满纸箱，似乎正在「准备执嘢离场」，加速了顾客扫货的决心。店内货品种类繁多，从女士喜爱的指甲油、化妆品，到家居必备的电池、清洁用品，再到适合亲子同乐的积木玩具和搞怪的「惨叫鸡」，全部均以半价发售，更特设$3清货专区，非常划算。

网民把握扫货机会 「得益嘅系市民」

除了最吸引的全场半价优惠，该店早前亦有一系列推广活动。虽然部分优惠期可能较短，但同样值得留意。当中包括指定价位的朱古力仅售$10起，让甜品爱好者能以低价入手；新春期间大受欢迎的指定中式利是封亦仅售$4；而2026年的月历簿及挂历更以$6的「激安价」清货。虽然这些推广或已届尾声，但叠加全场半价的终极优惠，无疑为消费者提供了最后的扫货机会。

网民对$12店优惠反应热烈，有留言表示「其实本身AEON Living Plaza个舖位系日本城嚟」，指出舖位今昔的有趣联系。亦有网民正面看待事件，认为「良性竞争系好事，得益嘅系市民～可以低价买到想要嘅物品！」，期待市场竞争能为消费者带来更多实惠。

LIVING PLAZA by AEON 坑口店优惠

地址： 将军澳培成路8号南丰广场地下A-7至 A-11号舖

优惠详情： 全场半价： 所有货品以标价的半价发售，优惠期至2026年3月8日 指定朱古力： $10起（优惠期至2月22日） 指定中式利是封： $4（优惠期至2月28日） 2026月历簿及挂历： 一律$6（优惠期至2月28日）



条款及细则：

半价优惠不能与其他优惠同时使用。

优惠不适用于储值卡增值。

如有任何争议，AEON(香港)百货有限公司保留最终决定权。



图片来源：AEON Stores 关注组