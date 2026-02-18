AEON新春开运福车优惠！$188起抢士多啤梨/羊扒/厨具/帝王蟹 $12店同步88折

为迎接马年新春，AEON于大年初二（2月18日）起，推出一系列限量版「开运福车」及「福袋」，售价由$188起，涵盖环球美食、家庭电器、人气卡通及美妆护肤品，多款福车优惠对比原价激减近一半！

AEON $188起入手开运福车！必抢美食/厨具低至三折

新年是与家人团聚分享美食的季节，AEON推出的多款美食福车绝对不容错过。当中以$188的「盆满钵满肉福车」最为瞩目，内含美国安格斯牛肩肉眼扒、澳洲羊骨扒及龙凤茶居烧肉，总值$229，无论是香煎牛扒或炮制贺年菜式皆宜。$388「海鲜福南」包含1盒智利帝王蟹，海鲜迷必抢。另外，日本直送的「红运士多啤梨福车」（$288）包含四包饱满香甜的日本甘王士多啤梨，送礼自用皆宜。

想为厨房升级的家庭，则不能错过原价$1236的「德国卡尔牌厨具福车」，现在仅售$288，以低于三折的震撼价即可拥有铸铝易洁汤锅及煎锅，对比原价激减近千元，性价比极高。另外，价值$667的「MEYER厨具福车」仅售$388，包括易洁单柄煲及煎锅，是时候为家人煮一顿丰富的团年饭。

卡通家品美妆云集 精选优惠激减一半

除了美食，AEON的福袋亦照顾到家中每一位成员。小朋友们最爱的「Plarail火车福袋」（$588），包含Dr. Yellow入门套装及多款列车轨道，总值超过千元，定能让孩子们爱不释手。Sanrio粉丝则可选购$188的「Kuromi福车」，内有咕𠱸、万用袋等精品。此外，多款床品及家品福车亦以震撼价发售，例如价值超过$1200的「Cherry床品限定福车」仅售$388，为睡房换上新气象。爱美的女士则可留意多款护肤美妆福车，如$588的「SOFINA护肤套装」，在家也能享受专业级的肌肤护理。

DAISO JAPAN/LIVING PLAZA $12店同步88折

除了抢购AEON福车，旗下的LIVING PLAZA及DAISO JAPAN亦同步推出新春限定优惠。活动期间，凡于店内消费满$188，即可享有全单88折优惠，是添置日式杂货、收纳好物及清洁用品的最佳时机。此外，消费满$48更可获赠可爱的指定「发」字公仔一个，为新年增添好意头。若消费满$188，除了享有折扣，还可以选择换领DAISO福车一件，将更多惊喜带回家（优惠二选一）。

AEON 新春优惠

推广日期： 2026年2月18日（星期三）中午12时起，所有福车及福袋数量有限，售完即止。

精选优惠福车/福袋： 德国卡尔牌厨具福车：$288 (总值$1236) 盆满钵满肉福车：$188 (总值$229) Cherry床品限定福车：$388 (总值$1258-$1658) Plarail火车福袋：$588 (总值$1005) SOFINA全面护肤套装福车：$588 (总值$1100)

LIVING PLAZA / DAISO JAPAN 限定优惠： 于LIVING PLAZA或DAISO JAPAN店内 购物满$188，即可享有88折优惠 。 购物满$48，即送指定「发」字公仔一个。 购物满$188，更可换领DAISO福车一件（与「发」字公仔不可同时换领）。

分店地址： 优惠适用于AEON STYLE康怡、黄埔、荃湾、荔枝角及屯门店等多间分店，部分商品于指定分店发售，详情请参阅宣传海报。

条款及细则： 每人限购2部福车/福袋。 优惠不适用于感谢日及其他折扣。 所有商品图片及款式只供参考，以AEON收银机印即日折实单一发票计算。





