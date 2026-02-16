Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人赞飞机餐「好食」2人食足4个餐 称达1条件可「要3份」？ 前空姐解释做法：但唔好咁过份

发布时间：15:45 2026-02-16

传统航空公司大多会为乘客提供机上餐膳服务（俗称「飞机餐」），部分更会供应当地特色食物，让乘客能一尝地道美食。最近，有港人乘搭飞机时大赞航空公司供应的「麻油鸡饭」相当美味，遂向空中服务员索取第二份餐点，更推断只需满足1个条件，就有机会可以取得第三份飞机餐。事主分享引起网民热议，当中有不少人批评他的做法不恰当，亦有前空姐出面解释一向做法，惟提醒前提是「唔好咁过份」。

港人赞飞机餐「好食」2人食足4个餐 称达1条件可「要3份」？

日前，有网民在Threads分享短片，称与友人搭飞机时发现航空公司供应的麻油鸡饭相当美味，于是尝试并成功向空中服务员索取第2份飞机餐，形容「系我人生第一次Ask For第2份飞机餐」。在短片中，事主友人称二人合共吃了4份飞机餐，而事主更表示想再多要1份，惟当时空中服务员表示已经派完，故无法提供多一份。事主最终得出结论，表示「原来飞机餐可以嗌3份，只要佢有嘅话」。

前空姐解释做法：但唔好咁过份

事主的分享引起网民热议，有前空姐表示如有剩余的飞机餐，自然可以向有需要乘客多派一份，但他会先让乘客稍等，确认每位乘客都有一份时「先至畀多一份佢」。不过她认为乘客亦不能太过份，「仲要拍埋片讲可以叫三份，真系好怕下次又有人会咁问crew攞三份，到时畀唔到佢又投诉」，吁勿令前线人员难做。另一位前空姐亦透露，正常航班会预备机组人员饭餐，「咁啱crew meal都多咗，又真系有人问到，都唔好意思唔比嘅，但就真系有点尴尬啰」，又批评事主公开分享或令他人有样学样，「到时其他人有样学样，但又冇㖞，咁怪边个呢？」

有网民同意此举日后或会影响空服员的工作，「所以人情唔好轻易畀，领咗情仲要拍片吸流量，最后玩死啲crew」、「有多先俾你姐，阵间个个都话要三份真系多谢你」。有网友则分析原因，称当日由于航班未有爆满，「所以先有多可以比你」；也有网民分享过人经历，「有次CX肉饼饭真心好好食，同埋本身好饿，试过系完唔饱再问有无多一份比我」、「其实有又真系会比，国泰好好」、「呢个麻油鸡真系好好食，如果有多，crew们都唔会介意大家食多几个㗎」。

