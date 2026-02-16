Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

消委会无线直立式吸尘机测试︱16款型号评分(Dyson/Miele/Bosch/小米上榜) 吸净力/续航力/防漏尘表现一文睇清

更新时间：10:43 2026-02-16 HKT
发布时间：10:43 2026-02-16 HKT

消委会直立式吸尘机测试︱无线直立式吸尘机因其操作灵活、存放方便而日益普及，成为许多家庭的清洁好帮手。香港消费者委员会（消委会）今日(2月16日)刊出了一份由国际消费者研究及试验组织（ICRT）统筹测试的报告，测试了16款在本港有售的无线直立式吸尘机，包括Miele、Dyson、Bosch、小米 Xiaomi等，发现各样本的吸净能力、续航力及防漏尘表现等差异极大，最贵一款高达$7,490，而且产品售价与整体表现未必成正比，消费者宜按实际需要选择。

消委会评测无线直立式吸尘机︱16款型号评分 Dyson/Miele/Bosch/小米上榜

消委会评测无线直立式吸尘机
消委会评测无线直立式吸尘机

消委会刊出的无线直立式吸尘机测试报告，是由国际消费者研究及试验组织（ICRT）统筹，样本于欧洲购买，并于当地实验室进行评测，主要参考欧洲标准EN 60312-1进行，涵盖吸净能力、省电、防漏尘、宁静程度及使用方便程度。16款样本的售价由$599至$7,490不等，价格差异极大。测试发现，产品售价除了与品牌有关，亦受其功能、设计、用料及附送配件影响。

吸净能力：无线直立式吸尘机在地板与地毡表现悬殊

在吸净能力方面，大部分样本于地板上的表现不俗，其中「Miele」Triflex HX2、「Dyson」V15 Detect Fluffy 及 V12 Origin等型号表现出色。然而，样本在地毡上的表现则十分参差，例如「Dyson」及「飞利浦 Philips」的部分型号在地毡上吸取尘埃及纤维的能力仅获1.5至2分（5分满分），表现较为逊色。

消委会：续航力高低模式差异极大

电池续航力是消费者选购无线吸尘机的重要考量。在最低吸力模式下，各样本可使用时间由约24分钟至超过87分钟不等，当中以「Dyson」V15 Detect Fluffy 的续航力最长，达87分50秒；而「Miele」Triflex HX2 则最短，仅24分7秒。在最高吸力模式下，「Bosch」Flexxo Gen 2 可使用超过26分钟，但有数款型号如「小米 Xiaomi」G20、「三星 Samsung」Bespoke Jet Lite Multi 等的续航时间不足10分钟。部分型号如「Bosch」及「特福 Tefal」则附有额外电池，方便更换。

防漏尘表现：部分型号尘埃释出量高

对于易过敏人士而言，吸尘机的过滤能力尤其重要。测试发现「飞利浦 Philips」XC2011/61 的防漏尘表现最差，其释出的尘埃总量及微尘量均超过2%，表现令人失望。另外，「小米 Xiaomi」G20 LITE 及「特福 Tefal」X-PERT 7.60 等型号的微尘释出量亦较高，或会引致二次空气污染。

使用方便程度：设计影响操作体验

报告亦评估了各样本的使用方便程度，包括机身重量、噪音水平、配件安装及清理等。「Miele」Triflex HX2 重3.7公斤，属样本中最重，但其噪音水平亦是最低。最轻的样本为「Dyson」V12 Origin（2.1公斤）。噪音方面，「Dyson」、「特福 Tefal」及「Honiture」等旗下部分型号的表现则较逊色，操作时较嘈吵。
 

1. Miele Triflex HX2 Cashmere grey 125 Edition

1. Miele Triflex HX2 Cashmere grey 125 Edition
1. Miele Triflex HX2 Cashmere grey 125 Edition

消委会引述报告指，这款售价$4,288的Miele Triflex HX2直立式吸尘机，优点是地板吸力强、吸头覆盖范围宽，而且操作时非常宁静，清洁效率高又舒适。
然而，它最大的缺点是续航力不足，在最低吸力模式下只能用约24分钟，是同类产品中最短的，对于较大空间的清洁可能需要中途充电。

售价︰$4,288

声称原产地︰德国

  • ICRT 总评︰ 4/5
  • 吸净能力︰4/5
  • 地板︰4.5/5
  • 地毡︰3/5
  • 吸头效率︰4.5/5
  • 省电表现︰4.5/5
  • 防漏尘表现︰5/5
  • 宁静程度︰3.5/5
  • 使用方便程度︰3/5

2. Dyson V15 Detect Fluffy

2. Dyson V15 Detect Fluffy
2. Dyson V15 Detect Fluffy

这款售价$5,990的Dyson V15 Detect Fluffy直立式吸尘机，在地板上的表现很出色，不仅吸力强劲，移动起来也相当流畅。它最突出的优点是续航力，在最低吸力设定下能使用超过87分钟，是同类产品中最强的。

不过，它的缺点也同样明显。首先是宁静程度不太理想，操作时噪音较大。另外，如果你家中有地毡，需要注意它在吸除纤维方面的表现会比较逊色。

售价︰$5,990

声称原产地: 中国

  • ICRT 总评: 4/5
  • 吸净能力: 4/5
  • 地板: 5/5
  • 地毡: 1.5/5
  • 吸头效率: 4/5
  • 省电表现: 4.5/5
  • 防漏尘表现: 5/5
  • 宁静程度: 1/5
  • 使用方便程度: 3.5/5

3. Bosch BCS932BGB Unlimited 9

3. Bosch BCS932BGB Unlimited 9
3. Bosch BCS932BGB Unlimited 9

Bosch这款售价$5,980的Unlimited 9直立式吸尘机，无论在地板还是地毡上都有理想的吸净能力，而且在地板上移动流畅。它的一大优势是充电速度快，仅需约一个半小时就能充满，相当方便。

至于续航力，它在最高吸力模式下虽然只能用不到10分钟，但因为附送了额外一块可拆式充电池，可以随时替换，弥补了单次使用时间较短的问题。

售价︰$5,980

声称原产地︰波兰

  • ICRT 总评: 4/5
  • 吸净能力: 4/5
  • 地板: 4/5
  • 地毡: 4/5
  • 吸头效率: 3.5/5
  • 省电表现: 4/5
  • 防漏尘表现: 5/5
  • 宁静程度: 2.5/5
  • 使用方便程度: 3.5/5

4. Dyson V16 Piston Animal

Dyson V16 Piston Animal
Dyson V16 Piston Animal

Dyson V16 Piston Animal 在多个方面都展现了其作为高阶吸尘机的强劲实力。它在地板上的清洁表现非常出色，能有效吸走灰尘与污垢。最令人惊艳的是它的续航能力，在最低吸力模式下，可以使用超过73分钟，对于大面积的家居来说绰绰有余，无需担心清洁到一半需要充电。此外，它拥有顶级的防漏尘表现，能紧紧锁住吸入的微尘，确保排出的空气洁净，对注重空气质素的家庭尤其重要。

不过，它也有些需要注意的地方。首先是它在处理地毡时的一个特性：由于吸扒的特别设计，当你直线在地毡上拖动后，可能会留下一条未被清洁到的「尘线」，需要调整吸尘的角度或路径来解决。另外，和许多强力吸尘机一样，它在运作时的噪音相当明显，宁静程度的评分很低。当然，它的售价也远高于市面上大部分型号，是选购时需要考虑的重要因素。

售价: $7,490

声称原产地: 中国

  • ICRT 总评: 4/5
  • 吸净能力: 4/5
  • 地板: 4/5
  • 地毡: 3/5
  • 吸头效率: 4/5
  • 省电表现: 4.5/5
  • 防漏尘表现: 5/5
  • 宁静程度: 1.5/5
  • 使用方便程度: 3/5

5. Dyson V12 Origin

Dyson V12 Origin
Dyson V12 Origin

Dyson这款售价$4,690的V12 Origin，主要优点是机身极为轻巧，在所有样本中仅重约2.1千克，使用时非常轻松。同时，它在地板上的吸净能力也相当出众。

然而，它的缺点与同品牌部分型号相似，就是宁静程度较差，操作时比较嘈吵。此外，它处理地毡上的纤维时表现亦较为逊色。

售价︰$4,690

声称原产地︰马来西亚

  • ICRT 总评: 4/5
  • 吸净能力: 3.5/5
  • 地板: 5/5
  • 地毡: 1.5/5
  • 吸头效率: 3.5/5
  • 省电表现: 4.5/5
  • 防漏尘表现: 5/5
  • 宁静程度: 1.5/5
  • 使用方便程度: 3.5/5

    6. 小米 Xiaomi G20

    6. 小米 Xiaomi G20
    6. 小米 Xiaomi G20

    小米这款G20吸尘机，售价仅$1,049，相当亲民。它的优点是在地板上的吸净能力出色，而且移动顺畅，应付日常基本清洁不成问题。
    不过，它的电池是其主要弱点。在最高吸力模式下，续航力只有约7分钟，是样本中最短的。此外，其内置式电池需要用工具才能拆下，更换起来也比较麻烦。

    售价: $1,049

    声称原产地: 中国

    • ICRT 总评: 3.5/5
    • 吸净能力: 4/5
    • 地板: 4.5/5
    • 地毡: 2.5/5
    • 吸头效率: 4/5
    • 省电表现: 4.5/5
    • 防漏尘表现: 4.5/5
    • 宁静程度: 2.5/5
    • 使用方便程度: 2.5/5

    7. 三星 Samsung Bespoke Jet Lite Multi VS20C852CTN/SH

    三星 Samsung Bespoke Jet Lite Multi VS20C852CTN/SH
    三星 Samsung Bespoke Jet Lite Multi VS20C852CTN/SH

    三星这款售价$3,990的Bespoke Jet Lite Multi直立式吸尘机，其最大优点是在地板上的吸净能力非常出众，清洁效果理想。然而，它有两个需要注意的缺点。首先，在最高吸力模式下，它的续航时间不足10分钟。另外，它在待机时的耗电量是所有样本中最高的，可能会轻微增加电费开支。

    售价: $3,990

    声称原产地: 越南

    • ICRT 总评: 3.5/5
    • 吸净能力: 4/5
    • 地板: 5/5
    • 地毡: 2/5
    • 吸头效率: 3.5/5
    • 省电表现: 1.5/5
    • 防漏尘表现: 5/5
    • 宁静程度: 2.5/5
    • 使用方便程度: 3/5

    8. 特福 Tefal TY9AD3 X-Force Flex 13.60 2in1 

    特福 Tefal TY9AD3 X-Force Flex 13.60 2in1 
    特福 Tefal TY9AD3 X-Force Flex 13.60 2in1 

    如果你非常注重电器的能源效益，这款特福吸尘机的表现会让你眼前一亮。无论是待机还是充电，它的耗电量都非常低，在省电方面获得了满分评价，长期使用下来能为你节省不少电费，是一款相当环保的选择。

    然而，在核心的清洁功能上，它就显得有些力不从心。它的吸力维持得不太理想，这直接影响了整体的吸尘效果。更令人担忧的是其防漏尘表现，使用时可能会释出微尘，影响室内空气质素。此外，它运作时的噪音也比较大，而且初次使用时，你可能会觉得安装配件不太顺手，因为说明书相对简洁，需要花些时间摸索。

    售价: $4,498

    声称原产地: 中国

    • ICRT 总评: 3.5/5
    • 吸净能力: 3.5/5
    • 地板: 3.5/5
    • 地毡: 3/5
    • 吸头效率: 3.5/5
    • 省电表现: 4.5/5
    • 防漏尘表现: 5/5
    • 宁静程度: 1.5/5
    • 使用方便程度: 3.5/5

    9. Bosch  BCS71HYGGB Unlimited 7 Aqua

    Bosch BCS71HYGGB Unlimited 7 Aqua
    Bosch BCS71HYGGB Unlimited 7 Aqua

    这款德国制的 Bosch BCS71HYGGB Unlimited 7 Aqua直立式吸尘机在设计上考虑得相当周到。它最 clever 的地方是那根可以屈曲的喉管，清理沙发底、床下底等狭窄空间变得毫不费力，加上它在地板上移动顺畅，打扫起来就更得心应手了。此外，它的省电和防漏尘表现都近乎完美，既环保又能确保排出的空气干净，值得一赞。

    不过，它也有明显的短板。在最强吸力模式下，它的续航时间不足10分钟，对于大扫除来说确实有点短。幸好它附送了一枚额外的可更换电池，算是弥补了这个缺点。另外，你必须要忍受它操作时发出的巨大噪音，其宁静程度在同类产品中表现相当逊色，如果对声音比较敏感，可能就要三思了。

    售价: $5,298

    声称原产地: 德国

    • ICRT 总评: 3.5/5
    • 吸净能力: 3.5/5
    • 地板: 3.5/5
    • 地毡: 3.5/5
    • 吸头效率: 3.5/5
    • 省电表现: 5/5
    • 防漏尘表现: 4.5/5
    • 宁静程度: 1.5/5
    • 使用方便程度: 3.5/5

    10. 伊莱克斯 Electrolux UltimateHome 700 EFP71515

    伊莱克斯 Electrolux UltimateHome 700 EFP71515
    伊莱克斯 Electrolux UltimateHome 700 EFP71515

    伊莱克斯直立式吸尘机最大的卖点就是其轻巧的设计，机身仅重约2.2千克，在同类产品中名列前茅，长时间使用也不会觉得累。它在地板上移动顺畅，加上省电和防漏尘表现都非常出色，对于追求轻松打扫和洁净空气的用家来说，是个很吸引的优点。

    不过，在一些人性化设计上它就稍有不足。它的图像说明书过于简洁，可能会让初次使用的用家感到困惑，而且安装配件的过程也不太方便，欠缺了一点顺畅感。考虑到其接近五千元的售价，这些使用体验上的小瑕疵就显得比较可惜了。

    售价: $4,998

    声称原产地: 中国

    • ICRT 总评: 3.5/5
    • 吸净能力: 3.5/5
    • 地板: 3.5/5
    • 地毡: 3/5
    • 吸头效率: 3/5
    • 省电表现: 4.5/5
    • 防漏尘表现: 4.5/5
    • 宁静程度: 2/5
    • 使用方便程度: 3/5

    11. Bosch Flexxo Gen 2 BBH3ZOOGB

    Bosch Flexxo Gen 2 BBH3ZOOGB
    Bosch Flexxo Gen 2 BBH3ZOOGB

    Bosch Flexxo Gen 2 BBH3ZOOGB吸尘机在节能和续航方面表现相当出色。它待机时耗电量低，而且在最强吸力模式下竟然能连续使用超过26分钟，续航力在同类产品中称得上是冠军，加上防漏尘效果很好，非常适合长时间大范围的清洁工作。

    不过，它在一些关键效能上就显得有点力不从心。例如，它的边缘清洁能力不足，墙边角落很难吸干净。吸净能力和吸头效率只属一般，尤其在地毡上的表现未如理想。而且，它需要超过5小时才能完全充满电，是市面上充电时间最长的型号之一，加上更换内置电池也比较麻烦，对于讲求效率和深层清洁的用家来说，可能要考虑一下了。

    售价: $3,798

    声称原产地: 中国

    • ICRT 总评: 3.5/5
    • 吸净能力: 3/5
    • 地板: 3.5/5
    • 地毡: 3/5
    • 吸头效率: 2/5
    • 省电表现: 4.5/5
    • 防漏尘表现: 4.5/5
    • 宁静程度: 2.5/5
    • 使用方便程度: 3/5

    12. 飞利浦 Philips  XC3031/61

    飞利浦 Philips XC3031/61
    飞利浦 Philips XC3031/61


    如果你家里主要是地板，那这款飞利浦 XC3031/61吸尘机绝对是个不错的选择。它在地板上的吸净能力非常出色，而且操作起来很流畅，能轻松处理硬质表面的灰尘。考虑到它的价格，对于以地板为主的家居环境来说，性价比相当高。

    然而，它的缺点也同样明显。首先，它几乎不适用于地毡，吸净表现非常差。更值得注意的是它的防漏尘能力，在所有样本中表现几乎垫底，会释放出大量的尘埃及微尘。如果你或家人对灰尘比较敏感，这款产品可能就不太适合了。

    售价: $1,798

    声称原产地: 中国

    • ICRT 总评: 3/5
    • 吸净能力: 3.5/5
    • 地板: 4.5/5
    • 地毡: 1.5/5
    • 吸头效率: 3.5/5
    • 省电表现: 4.5/5
    • 防漏尘表现: 1/5
    • 宁静程度: 2/5
    • 使用方便程度: 3/5

    13. 小米 Xiaomi G20 LITE

    小米这款G20 LITE吸尘机，售价仅$599，是极为入门的选择。它最大的优点是机身轻巧，约2.2千克重，与样本中次轻的型号相当，方便储存和使用。

    然而，它的缺点也十分明显。首先是防漏尘表现逊色，有机会释出微尘。此外，其内置电池需要用工具才能拆除，更换起来相当麻烦。

    售价: $599

    声称原产地: 中国

    • ICRT 总评: 3/5
    • 吸净能力: 3.5/5
    • 地板: 3.5/5
    • 地毡: 3/5
    • 吸头效率: 2.5/5
    • 省电表现: 4.5/5
    • 防漏尘表现: 1.5/5
    • 宁静程度: 2/5
    • 使用方便程度: 2.5/5

    14. 飞利浦 Philips XC2011/61

    14. 飞利浦 Philips XC2011/61
    14. 飞利浦 Philips XC2011/61

    如果你的家居环境以地板为主，例如木地板或磁砖，飞利浦 XC2011/61直立式吸尘机会是个不错的选择。它在地板上的吸净能力相当理想，而且推拉起来十分流畅，让日常清洁工作变得轻松省力。

    然而，它的缺点也十分明显。首先，它几乎不适用于地毡，吸净表现非常不理想。更值得关注的是其防漏尘能力，在所有测试样本中表现最差，会释出大量的尘埃及微尘，严重影响室内空气质素，对于过敏人士或注重空气洁净的家庭来说，这是一个需要慎重考虑的重大缺点。

    售价: $1,398

    声称原产地: 中国

    • ICRT 总评: 3/5
    • 吸净能力: 3/5
    • 地板: 4/5
    • 地毡: 1/5
    • 吸头效率: 3.5/5
    • 省电表现: 4.5/5
    • 防漏尘表现: 1/5
    • 宁静程度: 3/5
    • 使用方便程度: 3/5

    15. 特福 Tefal TY6A35 X-PERT 7.60

    特福 Tefal TY6A35 X-PERT 7.60
    特福 Tefal TY6A35 X-PERT 7.60

    如果你非常注重电器的能源效益，特福 TY6A35 X-PERT 7.60直立式吸尘机的表现会让你眼前一亮。无论是待机还是充电，它的耗电量都非常低，在省电方面获得了满分评价，长期使用下来能为你节省不少电费，是一款相当环保的选择。

    然而，在核心的清洁功能上，它就显得有些力不从心。它的吸力维持得不太理想，这直接影响了整体的吸尘效果。更令人担忧的是其防漏尘表现，使用时可能会释出微尘，影响室内空气质素。此外，它运作时的噪音也比较大，而且初次使用时，你可能会觉得安装配件不太顺手，因为说明书相对简洁，需要花些时间摸索。

    售价: $1,888

    声称原产地: 中国

    • ICRT 总评: 3/5
    • 吸净能力: 2.5/5
    • 地板: 3/5
    • 地毡: 3/5
    • 吸头效率: 3.5/5
    • 省电表现: 5/5
    • 防漏尘表现: 1.5/5
    • 宁静程度: 1.5/5
    • 使用方便程度: 3/5

    16. Honiture X7

     Honiture X7
     Honiture X7

    Honiture X7直立式吸尘机在使用便利性上做得不错。它的配件安装起来相当方便，让你很快就能开始清洁工作。此外，在最强吸力模式下，它的续航时间可以达到18分钟，在同类产品中表现突出，这意味著你可以一次性处理更大范围或更顽固的污渍，而不用频繁充电。

    然而，在关键的清洁效能上，它的表现就比较疲弱了。尤其是在地毡上，它的吸净能力非常不理想。更重要的是，它的吸力维持得不好，会随著使用而减弱，直接影响了整体的清洁效果。同时，它运作时的噪音非常大，宁静程度的评分是样本中最低的之一，可能会让你感到相当吵耳。

    售价: $1,780

    声称原产地: 中国

    • ICRT 总评: 2.5/5
    • 吸净能力: 2/5
    • 地板: 3.5/5
    • 地毡: 1/5
    • 吸头效率: 3.5/5
    • 省电表现: 4.5/5
    • 防漏尘表现: 3.5/5
    • 宁静程度: 1/5
    • 使用方便程度: 4/5

    消委会直立式吸尘机安全使用贴士

    直立式吸尘机是现代家庭不可或缺的清洁工具，但不当使用可能引发安全隐忧。香港机电工程署特别提醒市民，应时刻注意以下几项安全操作指引，确保家居安全。

    消委会直立式吸尘机安全使用贴士
    消委会直立式吸尘机安全使用贴士
    • 选购注意事项：应避免在网络商店购买不符合香港本地安全规格的电器，特别是那些存在电压差异或插头规格不符的产品，以免构成使用风险。
    • 充电安全：为吸尘机充电时，充电器应放置在视线可及的范围内。完成充电后，应立即拔掉插头或关闭电源，避免长时间连接。
    • 正确使用与保养：务必严格遵循产品说明书的指示进行操作，并定期对吸尘机及其充电器进行保养。
    • 异常情况处理：若发现吸尘机或充电器发出异常噪音、气味，或有液体漏出等情况，应立刻停止使用，并安排合资格的技师进行检查。
    • 避免吸入危险品：切勿让吸尘机吸入任何高温或正在燃烧的物件，例如烟灰或烟头。
    • 注意吸尘机功能限制：除非是特殊型号，一般吸尘机不具备吸水功能，切记避免用其吸水，以防损坏。

    资料来源︰2026年第592期《选择月刊》

