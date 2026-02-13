港铁香港站变立食Food Court？疑似旅客排排企开餐 网民2原因解画：呢个站不嬲都系咁

港铁站禁止饮食的规定向来严格，违规者一经发现会被劝阻或罚款。近日，有网民上载相片，称港铁香港站内疑有一批内地旅客在扶手电梯旁的位置「排排企」开餐，场面犹如美食广场「立食区」，随即在社交平台迅速传开，引发网民热烈讨论是否违规，惟有人指出该位置属闸外公共区域，未有列明不可进食，亦有港人表示「香港站不嬲都系咁㖞」，即睇下文！

港铁香港站变立食Food Court？疑似旅客排排企开餐

日前，有网民在社交平台分享一张摄于港铁香港站的相片，当时有数名疑为内地旅客在扶手电梯附近位置进食快餐店外卖，场面热闹，有如美食广场的「立食区」，形容「厉害了，当香港站Food Court」，帖文一出随即获大量网民转发及回应。

网民2原因解画：香港站不嬲都系咁㖞

对于有旅客在港铁站范围进食，有网民质疑为何未有职员阻止，随后有人指出相片中的位置并非已付车费区域（闸内），旁边扶手电梯通往香港国际金融中心商场，认为在此范围进食不属违规行为，最重要是保持地方整洁，「呢度应该未入闸，其实落机铁个层有凳」、「呢个位系闸外，点解唔可以食？食完有冇执番野走先系重点」、「呢度唔系闸内。食完执番啲垃圾就OK。」

有网民则指出，香港站机场快线层附近虽然有多间食肆，惟由于不设堂食，因此有不少附近上班的打工仔习惯在电梯旁的位置进食外卖，「香港站不嬲都系咁㖞，大排香港站上边返工既（嘅）都系买完外卖企系度食，包括我以前都系」、「这个位未入闸……不过中环站几间食肆都好X街，冇咩位比人坐」。有网民途经上述位置，证实该位置为闸外，「的确系闸外位置，真心个位系几X街下，两层清一色外卖餐厅，我的话通常带上船食，又或者改去交易广场医肚。」

港铁闸内禁止饮食 最高罚款$2000

港铁列明任何人不得在已付车费区域内进食或企图进食任何食物或饮用或企图饮用任何饮品（不论是酒精类或非酒精类饮品），违者最高罚款港币$2,000。

图片来源：Threads