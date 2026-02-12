Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新年利是封=身份地位象征？Threads热议「同买表买手袋一样」 网民：最紧要系有「内涵」！

生活百科
更新时间：18:03 2026-02-12 HKT
发布时间：18:03 2026-02-12 HKT

新年利是封有各式各样的设计，除了可爱卡通款，各大银行、商场及奢侈品牌均会推出应节利是封。近日，有网民发起利是封反映身份地位象征的讨论，认为如同人们「买表买手袋一样」，凭著使用的利是封，就可以分辨对方的身份及地位，直言「基本上派咩利是就知咩料」。不过，大多网民不认同其说法，更坦言：「最紧要系有『内涵』！」

新年利是封=身份地位象征？Threads热议「同买表买手袋一样」

新年派利是是传统习俗，也是对亲友的一份心意与祝福，希望新一年大吉大利，事事顺利。市面上有不同款式的利是封，除了卡通款，各大银行、商场以及奢侈品牌亦会推出利是封，部份银行及品牌甚至会因应账户级别，或全年累积消费而向客户送出特别款式。故此，有网民认为利是封是另一种反映身份地位的指标，就如「买表买手袋一样」。

楼主表示，过往有观察同事们使用哪种利是封，发现年轻人喜爱用可爱风格或卡通利是封，平日较为精打细算的同事则会选用「倒模利是封」。至于相对富有的同事，多用印有姓氏的利是封，或是印有名牌、银行或保险公司标志的利是封，直言「基本上派咩利是就知咩料」。

网民：最紧要系有「内涵」！

不过，大多网友不太认同楼主的说法，表示利是封未能确实反映其身份，使用哪种款式或出于个人喜好，「公司劲多利是封用Cartier、私银都系入$20」、「收过卡通利是封，入边$500」、「如果个利是封好高贵，里面嘅钱系好少，个反差好大」。有网民分析，现今网上二手平台不乏出售私人银行或名牌利是封，「carousell好似Private Banking利是封都有卖，利是就系睇入边，否则派个AE Centurion利是封你得啦！」。

有网民表示利是的重点在于其「内涵」，「拆完咪又系掉，最紧要有内涵」、「我只睇入面包几钱」、「我只在意里面的钱，利是封无所谓，反正最后都系回收」、「我宁愿系一个普通利是封，但系比$100、$500我，好过用呢啲名牌利是封但系里面得$50」、「俾Hermes利是封但得$50，我都系唔会觉得开心」。不过，也有网民认为成年人看重体面，「大人系睇个封面系咩料」、「派得自己个姓一般都唔会少得去边，银行同保险都系$100起跳」。

文:RY

资料及图片来源:ThreadsCarousell

