新年长假+外游必备！社区药房平安药包$47起 成人/儿童适用 附地址+开放时间

生活百科
更新时间：16:32 2026-02-12 HKT
发布时间：16:32 2026-02-12 HKT

农历新年假期将至，不少市民会选择外游，又或是到访亲友家中拜年团聚。如担心旅行途中生病会影响行程，又或因遇上诊所因假期休息，现时由非牟利机构或药剂师团体营运的社区药房设有儿童及成人的「平安药包」配药服务，方便市民应对突如其来的伤风感冒或肠胃不适等，即睇下文了解详情！

新年长假+外游社区药房平安药包！儿童/成人版$47起

农历新年将至，除了忙于办年货，有小朋友或长者的家庭建议可以预先准备「平安药」，需要外出拜年或外游更安心！现时，由非牟利机构或药剂师团体营运的社区药房设「旅行平安药包」的配药服务，其中位于黄大仙的「药健同心香港圣公会社区药房」属赛马会药健同心药物支援网络之一，分别推出6岁至12岁儿童及成人版旅行平安药包，设有「伤风感冒」套装和「肠胃不适」套装，可选3日与7日份量，价钱由$47起。

此外，位于葵涌的医护行社区药房，由即日起至2月28日，凡于门市购买「肠胃急救包（$60）」或「旅游平安包（$97）」，即可免费换领实用福袋乙个。其中，「肠胃急救包」包括中和胃酸药、止泻药、通便药及肠抽筋药；「旅游平安包」则有头痛药、喉咙痛药、收鼻水药等7款常见症状药物。

「药同心香港圣公会社区药房」旅行平安药包价格表：

儿童（6-12岁）旅行平安药包：

伤风感冒套装  3日量$49 7日量$98
止痛退烧Paracetamol 500mg药片 20粒 40粒
收鼻水/皮肤敏感Chlorpheniramine 4mg药片 10粒 20粒
化痰Acetylcysteine 200mg化痰粉 10包 20包
肠胃不适套装 3日量$55 7日量$110
止痌Loperamide 2mg药片 10粒 20粒
止晕止呕Dimenhydrinate 50mg药片 10粒 20粒
止肚痛Hyoscine 10mg药片 10粒 20粒

成人旅行平安药包：

伤风感冒套装 3日量$54 7日量$108
止痛退烧Paracetamol 500mg药片 20粒 40粒
收鼻水/皮肤敏感Chlorpheniramine 4mg药片 10粒 20粒
止咳Levodropropizine 60mg药片 10粒 20粒
肠胃不适套装 3日量$47 7日量$94
止痌Loperamide 2mg药片  10粒  20粒
止晕止呕Dimenhydrinate 50mg药片 10粒 20粒
胃酸胃胀 中和胃酸化胃气咀嚼片 10粒 20粒

配药流程简单及个人化

平安药配药服务根据个人需要度身定制，流程简单，市民可先到门市领取平安药配药表格，填好个人基本资料及身体状况，其后拣选需要照顾症状。随后，与社区药剂师商讨合适药物。在领药时，药剂师会提供用药指导及讲解。现时，赛马会药健同心药物支援网络于港九新界设有8间社区药房，每间社区药房的开放时间、定价及药剂师当值时间或有别，详情可向相关社区药房查询。

赛马会药健同心药物支援网络社区药房

1.良跃社区药房

  • 地址：香港仔华富邨华安楼地下114号舖
  • 开放时间：上午10:00至晚上6:00（星期一至六）
  • 休息日：星期日及公众假期
  • 联络电话：3550 5460/9100 7962（WhatsApp）
  • 营运机构：香港仔坊会

2.药健同心灵实社区药房

  • 地址：新界将军澳贸业路8号新都城三期地下G32号舖
  • 开放时间：上午10:00至晚上7:00（星期一至六）
  • 休息日：星期日及公众假期
  • 联络电话：2156 2280/5592 3623（WhatsApp）
  • 营运机构：基督教灵实协会

3.药健同心香港圣公会社区药房

  • 地址：九龙黄大仙龙翔道110号翔盈里3号舖
  • 开放时间：上午10:30至晚上7:30（星期一至日及公众假期）
  • 药剂师当值时间：上午10:30至晚上7:30（星期一至六）*
  • 联络电话：2116 0382/9376 8194（WhatsApp）
  • 营运机构：香港圣公会福利协会
  • *星期日及公众假期只供预约服务

4.药健同心女青社区药房

  • 地址：新界上水龙琛路48号上水汇903室
  • 开放时间：上午9:00至晚上6:00（星期一至六）
  • 休息日：星期日及公众假期
  • 联络电话：2511 6020/6239 5701（WhatsApp）
  • 营运机构：香港基督教女青年会

5.药健同心乐善堂社区药房

  • 地址：新界大埔宝湖道1号富．盈门地下2号舖
  • 开放时间：上午9:15至下午2:00、下午3:00至晚上6:00（星期一至六）
  • 休息日：星期日及公众假期
  • 联络电话：2187 2780/6992 7853（WhatsApp）
  • 营运机构：九龙乐善堂

6.药健同心博爱医院社区药房

  • 地址：新界元朗大棠路11号光华广场9楼904-905室
  • 开放时间：上午9:00至晚上7:00（星期一至五）、上午9:00至下午5:00（星期六）
  • 休息日：星期日及公众假期
  • 联络电话：3590 5766/5950 6880（WhatsApp）
  • 营运机构：博爱医院

7.药健同心圣雅各福群会社区药房

  • 地址：香港北角英皇道383号9楼全层
  • 开放时间：上午10:00至晚上6:00（星期一至六、下午1:00至2:00午膳休息时间）
  • 休息日：星期日及公众假期
  • 联络电话：2116 8836/5981 6947（WhatsApp）
  • 营运机构：圣雅各福群会

8.医护行社区药房

  • 地址：新界葵涌葵昌路54-56号贸易之都901室‬
  • 开放时间：
    星期一：上午10:30至下午1:00、下午2:00至晚上7:30
    星期二：上午9:00至下午1:00、下午2:00至晚上6:00
    星期三：上午9:00至下午1:00、下午2:00至晚上6:00
    星期四：下午2:00至晚上7:30
    星期五：上午9:00至下午1:00、下午2:00至晚上6:00
    星期六：上午9:00至下午1:00
  • 休息日：星期日及公众假期
  • 联络电话：3596 3141/6778 9581（WhatsApp及Singal）
  • 营运机构：医护行者

文:RY

资料及图片来源:Threads赛马会药健同心药物支援网络香港圣公会福利协会

