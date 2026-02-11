屈臣氏eDr加推夜诊服务！遥距视像睇医生 最快3分钟有得睇+4小时送药上门

踏入流感高峰期，市民在夜间偶然感到不适却难以求医的情况日渐普遍。为应付这需求，连锁个人护理店屈臣氏近日宣布，「屈臣氏 eDr」视像医生服务会加推「夜诊服务」，最快3分钟有得「睇医生」，让市民即使在夜间也能安坐家中，随时获得医疗支援。

屈臣氏视像医生加推夜诊服务！中西医都有 最快3分钟有得睇

连锁个人护理店屈臣氏于2022年推出「屈臣氏eDr」视像医生服务，市民只需一部手机，即可随时以视像睇医生，省却排队及等候的时间。日前屈臣氏宣布，由即日起eDr会增设夜诊服务，市民万一在晚上遇到身体不适，普通科诊所又已关门的话，即可透过手机App体验视像会诊。

屈臣氏表示，无论是日诊或夜诊服务，最快约3分钟即可连线专业医生的视像会诊，中西医均可。经医生诊断后，如有需要会获处方药物，化验及影像检查转介，并享有最快4小时送药上门的服务，确保身体不适的市民可在家中获得完整的医疗照护。

日诊/夜诊/中医会诊费用、服务时间及送药时间

日间会诊

服务时段︰星期一至五8:30am-5:29pm、星期六9am-11:59am（不包括公众假期）

收费︰$398/次（已包药物、医生纸及送药服务）

送药时间︰星期一至五5:29pm或星期六11:59am完成会诊，最快当日送达

备注︰即日药物特快配送不适用于西贡、清水湾、石澳、赤柱、愉景湾、马湾、长洲、南丫岛及坪洲、大屿山南部（包括大澳、塘福、长洲、梅窝、贝澳）

夜间会诊

服务时段︰星期一至五6:30pm-10:29pm（不包括公众假期）

收费︰$458/次（已包药物、医生纸及送药服务）

送药时间︰

星期一至五10:29pm完成会诊，最快可于4小时内送达

部分地区订单将安排翌日送达

备注︰即日药物特快配送不适用于西贡、清水湾、石澳、赤柱、愉景湾、马湾、长洲、南丫岛及坪洲、大屿山南部（包括大澳、塘福、长洲、梅窝、贝澳）

中医会诊

服务时段︰星期一至五10am-5pm、星期六10am-11:30am（不包括公众假期）

收费︰$398/次（已包3日药物及运费）

送药时间︰

4pm前完成会诊，最快可于4小时内送达

备注︰4pm或之前完成视像会诊，即可享免运费即日交药服务；4pm后则会安排翌日送达，或可付$150运费，享用即日最快4小时特快药物配送服务

不过，如想享用即日送药服务的话，就需要留意及符合睇医生的时间，星期日及公众假期不设送药。另外，部分地区如西贡、清水湾、石澳、赤柱及长洲等亦不设即日特快配送服务。

屈臣氏eDr App

资料来源︰屈臣氏