Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屈臣氏eDr加推夜诊服务！遥距视像睇医生 最快3分钟有得睇+4小时送药上门

生活百科
更新时间：17:29 2026-02-11 HKT
发布时间：17:29 2026-02-11 HKT

踏入流感高峰期，市民在夜间偶然感到不适却难以求医的情况日渐普遍。为应付这需求，连锁个人护理店屈臣氏近日宣布，「屈臣氏 eDr」视像医生服务会加推「夜诊服务」，最快3分钟有得「睇医生」，让市民即使在夜间也能安坐家中，随时获得医疗支援。

屈臣氏视像医生加推夜诊服务！中西医都有 最快3分钟有得睇

连锁个人护理店屈臣氏于2022年推出「屈臣氏eDr」视像医生服务，市民只需一部手机，即可随时以视像睇医生，省却排队及等候的时间。日前屈臣氏宣布，由即日起eDr会增设夜诊服务，市民万一在晚上遇到身体不适，普通科诊所又已关门的话，即可透过手机App体验视像会诊。

屈臣氏表示，无论是日诊或夜诊服务，最快约3分钟即可连线专业医生的视像会诊，中西医均可。经医生诊断后，如有需要会获处方药物，化验及影像检查转介，并享有最快4小时送药上门的服务，确保身体不适的市民可在家中获得完整的医疗照护。

日诊/夜诊/中医会诊费用、服务时间及送药时间

日间会诊

  • 服务时段︰星期一至五8:30am-5:29pm、星期六9am-11:59am（不包括公众假期）
  • 收费︰$398/次（已包药物、医生纸及送药服务）
  • 送药时间︰星期一至五5:29pm或星期六11:59am完成会诊，最快当日送达
  • 备注︰即日药物特快配送不适用于西贡、清水湾、石澳、赤柱、愉景湾、马湾、长洲、南丫岛及坪洲、大屿山南部（包括大澳、塘福、长洲、梅窝、贝澳）

夜间会诊

  • 服务时段︰星期一至五6:30pm-10:29pm（不包括公众假期）
  • 收费︰$458/次（已包药物、医生纸及送药服务）
  • 送药时间︰
  • 星期一至五10:29pm完成会诊，最快可于4小时内送达
  • 部分地区订单将安排翌日送达
  • 备注︰即日药物特快配送不适用于西贡、清水湾、石澳、赤柱、愉景湾、马湾、长洲、南丫岛及坪洲、大屿山南部（包括大澳、塘福、长洲、梅窝、贝澳）

中医会诊

  • 服务时段︰星期一至五10am-5pm、星期六10am-11:30am（不包括公众假期）
  • 收费︰$398/次（已包3日药物及运费）
  • 送药时间︰
  • 4pm前完成会诊，最快可于4小时内送达
  • 备注︰4pm或之前完成视像会诊，即可享免运费即日交药服务；4pm后则会安排翌日送达，或可付$150运费，享用即日最快4小时特快药物配送服务

不过，如想享用即日送药服务的话，就需要留意及符合睇医生的时间，星期日及公众假期不设送药。另外，部分地区如西贡、清水湾、石澳、赤柱及长洲等亦不设即日特快配送服务。

屈臣氏eDr App

 

资料来源︰屈臣氏

延伸阅读︰政府资助身体检查2025｜13大资助体检及医疗津贴 验血压/糖尿/免费睇牙 附申请方法+资格+费用详情

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
01:19
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
影视圈
9小时前
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡
00:41
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡
突发
6小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
10小时前
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
2026-02-10 12:40 HKT
蔡思贝去向终有定案？穿红衣暗示「重生」 IG删去重要资料与TVB结束关系：故事重新开始
蔡思贝去向终有定案？穿红衣暗示「重生」 IG删去重要资料与TVB结束关系：故事重新开始
影视圈
6小时前
加拿大卑诗省发生校园枪击案，消息指最少有10人死亡。法新社
01:08
加拿大高中枪击案酿10死25伤 消息：男枪手穿女装杀家人再到校行凶
即时国际
5小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
7小时前